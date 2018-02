Météo France : les prévisions (neigeuses) pour ce mardi 13 février (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mardi

Carte Météo France pour ce mardi matin

Carte Météo France pour ce mardi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La journée commence avec un temps sec et ensoleillé, mais par l’ouest arrivepour l’après-midi. Le vent de sud-sud-est en profite pour se renforcer à l’approche de la mi-journée, au nord-ouest d’un axe Amiens-Lille, il soufflera en rafales de 60 à 70 km/h.De petites pluies vont ensuite arriver sur les côtes, elles toucheront l’est de la région en soirée. Dans le courant de l’après-midi,les chaussées peuvent blanchir. En début de nuit, les flocons ne concerneront plus que l’extrême est de la région, avant que le temps sec ne se généralise.Le vent encore assez-fort en début d’après-midi, faiblira rapidement par la suite. Cette journée va débuter avec des gelées quasi généralisées, -3° à 0° dans l’intérieur, 0° et 1° en se rapprochant du bord de mer, quant aux maximales nous avons la confirmation que ce 13 février sera la journée la plus « froide » de la semaine avec seulement 3° à 6° au meilleur de l’après-midi.pour quelques heures nous serons protégés par des pressions élevées avant l’arrivée d’une perturbation plus « durable ». (Retour d’air humide et plus « chaud »). Sur l’est de la région nous devrions avoir pas mal de nuages bas, tandis que plus à l’ouest et malgré des nuages d’altitude, le soleil fera de belles apparitions. Dans l’après-midi, le ciel se couvrira et les pluies s’installeront en cours de nuit suivante. Le vent sera toujours assez sensible (rafales 50 à 60km/h sur la côte)sera une journée en « demi-teinte », certes le corps actif de la perturbation nous quittera dans la matinée mais le ciel restera couvert avec des pluies éparses, seul le littoral pourrait voir quelques éclaircies. En revanche les températures remontent fortement ! 3° en moyenne pour les minimales, 10° pour les maximales !Pournuages et éclaircies alterneront quelques averses par évolution diurne sont possibles en bord de mer, le vent sera variable et faible et les températures en légère baisse par rapport à la veille (2°/9°).