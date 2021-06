Météo France : prévisions pour ce jeudi 10 juin et pour les prochains jours

► Jeudi

Après une nuit calme et bien étoilée, des nuages bas qui se sont installés sur la Manche ont débordé légèrement du Tréport à Dunkerque en début de journée. Notons également quelques brumes çà et là au lever du jour. Ce matin, se met ensuite en place un dégradé nuageux entre la côte et l'intérieur où des cumulus se forment, plus nombreux à l'ouest. Le vent d'ouest est faible.

Cet après-midi, les cumulus peuvent se faire assez présents dans les terres ainsi qu'au littoral, mais l'impression de beau temps reste dominante, même si, en fin de journée, les cumulus les plus bourgeonnants sur l'est pourraient donner quelques petites gouttes.

Le vent reste faible et une brise marine se met en place en bordure côtière.

► Températures

Les minimales évoluent de 12 à 15° en bord de mer, 11 à 14° dans les terres.

La brise marine tempère les ardeurs du soleil avec de 18 à 23° sur le côtier, de 25 à 27° dans l'intérieur.

► Vendredi, on conserve des conditions anticycloniques, mais des nuages bas peuvent encore déborder sur la façade ouest en journée, limitant la hausse du mercure, et dans les terres, on retrouve des cumulus, plus ou moins nombreux par endroits.

Minimales 11 à 14°, maximales 17 à 27.



► Samedi

Il s'annonce à nouveau bien ensoleillé, avec toujours des nuages un peu plus présents à l'ouest.

Les minimales évoluent de 11 à 14°, les maximales de 18 à 25°.



► Et puis dimanche

Le soleil semble dominer partout en journée sous des températures quasi-stationnaires.

► QUALITE DE L'AIR

Aujourd'hui, la qualité de l'air sera moyenne à dégradée sur la région, voire mauvaise sur une partie du Nord, de Douai à Caudry en raison du niveau d'ozone, dont la formation est favorisée par les rayons ultraviolets du soleil. C'est pourquoi les concentrations sont généralement plus fortes au printemps et en été.

Toutes les infos sur atmo-hdf.fr

