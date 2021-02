Météo France : prévisions pour ce jeudi 11 février et pour les prochains jours

Nous sommes toujours en vigilance crues pour la Somme.

► Jeudi

Côté ciel, c’est une très belle journée qui s’offre à nous !

Nous bénéficions encore de conditions anticycloniques, et, à part quelques réductions de visibilités au lever du jour,

rien à signaler dans les Hauts-de-France, que ce soit ce matin, ou cette après-midi, le soleil brille de mille feux.

Il est accompagné d’un vent établi au secteur est, faible à modéré, avec quelques pointes autour de 30 km/h.

► Températures

Les températures sont toujours très froides.

On peut encore parler d’une journée sans dégel avec des minimales de -8° à -5° (soit huit degrés sous les valeurs saisonnières), et des maximales de -1° (à Fourmies) à +2° (uniquement sur le secteur d’Abbeville).

Les maximales sont, elles, 6 degrés en dessous des normales.

Bien sûr avec le vent, le froid sera encore et toujours vif aujourd’hui !

► Vendredi

Peu de changement puisque nous conserverons ce beau temps sec et très ensoleillé.

Le vent restera sensible (rafales autour de 40 km/h) et les températures sous-abri seront encore négatives au petit matin (de -7° à -3°), en revanche retour de valeurs « positives » l’après-midi de 0° à 2°. Mais peu de dégel malgré tout !

► Samedi

Nous serons toujours baignés de soleil du matin au soir (même si quelques nuages d’altitude vont s’inviter en fin de journée par l’ouest). Les températures resteront hivernales (de -8° à -5° pour débuter la journée et de -1° à +1° l’après-midi)

► Dimanche

De plus en plus de nuages élevés, mais que les amoureux se rassurent, c’est un dimanche bien lumineux qui nous attend !

Certes il fera encore froid, mais les températures commenceront à remonter avec des minimales de -5° à +2° et des maximales de 3° à 5°.

► Qualité de l’air :

Les Hauts-de-France devraient avoir une qualité de l'air majoritairement dégradée aujourd’hui. Elle sera même mauvaise pour une partie sud de la région. Cette qualité de l'air est en lien principalement avec la hausse des niveaux de particules PM2.5.

Petit rappel d’ATMO HDF : Malgré un indice de l'air dégradé depuis quelques jours, il est important de renouveler l'air intérieur de son logement en aérant minimum 2 fois par jour durant 10 minutes.

Texte : Anne-Sophie Roquette