Météo France : prévisions pour ce jeudi 11 mars et pour la fin de semaine

Météo France a placé le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange, jaune pour la Picardie, en raison d'un épisode de vents violents.

► Mercredi

Sitôt le front chaud d'hier évacué, le front froid de la perturbation prend le relais.

Il traverse nos territoires dans la matinée laissant à l'arrière un régime d'averses.



Le fait marquant sera le vent assez fort à fort avec des pointes de 80 à 90 kilomètres par heure sur la Picardie, 90 à 100 sur le Nord-Pas-de-Calais, jusque 120 vers les caps.

Cet après-midi, les averses continuent de circuler et, sur la façade ouest on note un risque d'averses orageuses en début de nuit.

Ces averses ne s'estompent ensuite qu'en milieu de nuit.

Le vent reste fort avec des rafales de 80 à 100 kilomètres par heure dans l'intérieur et jusque 120 sur la côte.

► Températures.

Les minimales, quasi-conformes aux moyennes, évoluent de 5 à 7°.

Les maximales affichent quant à elles 11 à 13.

► Vendredi

Les averses se font plus discrètes le matin mais se réactivent dans l'après-midi.

Le vent est modéré à assez fort et les rafales atteignent 70 kilomètres par heure dans les terres, 90 en bordure maritime.

► Samedi

Une nouvelle dégradation traverse la région en matinée, suivie d'une traîne active, le tout accompagné de fortes rafales, minimales 4 à 7, maximales 9 à 10.



► Et puis dimanche

Le temps reste mitigé avec des averses, un vent modéré à assez fort et des températures en baisse, 4 à 9 en moyenne.

► Qualité de l'air.

Cette météo très agitée a au moins le mérite d'assurer une bonne dispersion des polluants et la qualité de l'air sera donc moyenne sur l'ensemble des Hauts-de-France.

Certains produits ménagers ou de bricolage peuvent dégrader l'air de votre intérieur. Pour mieux respirez, choisissez des produits d'origine naturelle et n'oubliez pas d'aérer.

Texte : Paul Renard