Météo France : prévisions pour ce jeudi 13 mai et pour la fin de semaine

► Jeudi

Aujourd’hui est également le dernier des fameux Saints de Glace avec Servais et son célèbre dicton : « Avant Saint Servais point d’été, après, plus de gelées ! »

Le moins que l’on puisse dire est que nous ne sommes pas du tout gâtés pour le seul « vrai » pont du mois de mai !

La météo n’en fait qu’à sa tête et nous le prouve ce matin alors qu’une perturbation de faible activité, poussée par une petite dépression qui se forme sur la Bretagne, balaye la région.

Les pluies sont faibles et intermittentes. Sur l’Avesnois, une légère amélioration se dessine en fin de matinée, hélas temporaire.

Le vent est de direction variable, avec des petites pointes voisines de 40-50 km/h sur le sud de la région.

Dans l’après-midi, et toujours à cause de cette petite dépression qui va passer sur la région, des retours d’Est vont nous apporter des pluies bien plus actives que ce matin ! Les pluies les plus marquées semblent surtout toucher l’ouest de la région. En soirée et cours de nuit prochaine, elles deviendront un peu plus faibles. Sur les parties les plus exposées, Météo France indique que nous pourrions avoir des cumuls de 5 à 10 mm, et de 1 à 3 mm sur l'Avesnois et l'Aisne.

Le vent est de direction changeante au passage de la dépression, faible à modéré.

► Températures

Avec l’arrivée de la perturbation, sous les nuages, les températures minimales remontent un peu de 8° à 10°, localement 7° dans l’Oise, les températures maximales sont en baisse, comprises entre 13 et 15°C en général, 16 à 17°C vers la frontière Belge.

► Vendredi

C’est un ciel maussade qui va nous tenir compagnie. Il sera souvent très nuageux, porteur de pluies en début de journée, puis d’averses plus ou moins marquées l’après-midi, pouvant encore une fois tourner à l’orage surtout sur la moitié Est de la région.

Pour celles et ceux qui vivent près de la mer, notez qu’une petite amélioration se dessine tout de même en fin d’après-midi.

Le vent va une nouvelle fois tournicoter sur la région, il sera faible à modéré, parfois assez fort sous les averses.

Côté températures, pas de quoi nous redonner le sourire, comptez 6 à 9°C au plus frais, et pas plus de 12 à 15°C au meilleur de la journée, soit des valeurs de 3 à 5°C sous les normales de saison !

► Samedi

Pas de répit pour la pluie (ceci dit nous en avons besoin). Une nouvelle perturbation plus active dans sa partie Sud va assez rapidement traverser la région elle nous laissera ensuite sous un ciel plus variable avec un risque d’averses. (Les cumuls de précipitation devraient être voisins de 5 à 10 mm en

Picardie, 2 à 5 mm ailleurs). Le vent de secteur sud sera modéré à assez fort.

Il fera toujours frais pour la période 5 à 9°C au petit matin, et 13 à 16°C au meilleur de la journée.

► Dimanche

Après une nuit et matinée un peu plus calme, dans la traîne de la perturbation passée la veille, le ciel redeviendra plus menaçant l’après-midi et pourra délivrer quelques ondées. Le vent sera plutôt sensible et nous devrions voir les températures remonter d’un tout petit degré avec 7 à 10° pour les mini, et 14 à 17°C pour les maxi.

► Qualité de l’air

Les Hauts-de-France conserveront un indice de l'air "moyen" aujourd’hui, avec concentrations en ozone modérées, et des quantités de particules PM10 et PM2.5 relativement faibles.

Le saviez-vous ? Les polluants sont en général plus concentrés à l'intérieur d'un véhicule. Si vous prenez la route, pensez à renouveler l'air de temps en temps, en dehors de zones à fort trafic bien sûr ! Retrouvez toutes les informations sur le site www.atmo-hdf.fr.

Texte : Anne-Sophie Roquette