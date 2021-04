Météo France : prévisions pour ce jeudi 15 avril et pour la fin de semaine

► Jeudi

Après une nuit au calme sous un ciel partagé entre nuages et étoiles, le réveil se fait sous un ciel plus chargé qu’hier en raison de l’humidité qui arrive par le nord-nord-est.

Dès ce matin, des averses se développent que le nord de la région et sont parfois accompagnées de rafales de vent de 40 à 55 km/h.

L’après-midi voit le risque d’averses gagne l’ensemble de notre territoire, ces averses sont plus fréquentes qu’hier et peuvent même localement donner du grésil. Le vent de nord-est reste sensible avec des pointes de 40 à 55 km/h tout au long de l’après-midi. En soirée, l’activité pluvieuse va s’estomper.

► Températures

Les températures de ce 15 avril sont encore et toujours fraîches pour la période.

Météo France annonce de -2° à +1° dans l’intérieur et de 3° à 5° sur la côte pour les minimales, quant aux maximales elles perdent par endroits un degré par rapport à hier, avec aujourd’hui une fourchette allant de 8° à 11°.

► Vendredi

La journée va débuter des éclaircies, hélas elles ne vont pas résister longtemps aux assauts des nuages qui vont débouler par le nord-est au fil des heures et laisseront globalement un ciel très nuageux l’après-midi.

Le vent sera toujours présent avec des rafales de 40 à 50 km/h. Minimales de -1° à +2° dans les terres, de 3° à 5° en bord de mer, maximales homogènes de 9° à 11°.

► Vers un week-end plus lumineux ?

La tendance nous laisse espérer une amélioration pour le week-end.

► Samedi

Le ciel sera bien lumineux malgré le développement de nuages en journée (ils seront moins épais que vendredi). Le vent de nord faible à modéré soufflera en pointes autour de 40 km/h, et les températures amorceront un semblant de remontée : de -1° à +3° à l’intérieur et de 5° à 6° sur la côte pour les mini, de 10° à 13° pour les maxi.

► Dimanche

Avec un indice de confiance de 4 sur 5, nous devrions avoir une journée au calme sous un ciel partagé entre éclaircies et nuages (plus ou moins développés), le vent toujours de secteur nord sera faible et nos fameuses températures monteront encore une petite marche : de 2° à 5° au petit matin et de 12° à 15° au meilleur de la journée.

Le saviez-vous ?

Aujourd’hui, comme tous les troisièmes jeudis d’avril depuis 1991 en France, c’est la Fête des secrétaires ! Créée en 1951 aux Etats-Unis pour promouvoir ces métiers d’assistanat et susciter des vocations, cette journée aujourd’hui mondiale, leur est dédiée ! Alors pensées pour toutes celles et tous ceux dont c’est l’activité, la polyvalence et la réactivité font partie de leurs qualités même lorsque le télétravail s’impose !

► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

L’ensemble de la région devrait avoir une qualité de l’air moyenne aujourd’hui.

Même si le vert domine sur la carte, l’air est qualifié de « moyen » suite à la nouvelle méthode de calcul de l’indice de la qualité de l’air depuis janvier dernier. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette