Météo France : prévisions pour ce jeudi 17 juin et pour les prochains jours

► Jeudi

En cours de nuit, une nouvelle salve orageuse est intervenue, épargnant seulement le 1/3 est des Hauts-de-France.

Au lever du jour, le calme revient temporairement sur la région, même si quelques coups de tonnerre sont possibles sur le Nord du Pas-de-Calais, les Flandres, et près de la frontière belge.

Dans l'après-midi, des remontées orageuses gagnent par le sud et l’ouest des Hauts-de-France, puis se généralisent à tout le territoire.

Attention aux cumuls pluvieux par moment assez fort.

Des chutes de grêle devraient également être présentes, tout comme le vent en rafales jusque 70 km/h.

► Températures

Les températures en matinée :

18° à Beauvais et Crillon

20° à Lille et Armentières

Les températures dans l’après-midi :

23° à Dunkerque et Grande Synthe

Mais toujours 30° à Laon et Tergnier

► Vendredi

Encore une journée instable entre passages pluvieux, éclaircies et averses orageuses. On retrouvera du vent en rafales.

Températures de 18 à 26 degrés.

► Samedi

La situation bien agitée des deux derniers jours trouve un peu d’apaisement en ce début de weekend.

Apr7s quelques pluies nocturnes, le ciel est assez bien dégagé le matin, sans doute un peu plus nuageux l’après-midi.

► Dimanche

On passera la fête des pères avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Peut-être quelques averses éparses, ça reste à affiner.

Et les températures pourraient remonter en journée.

► QUALITE DE L'AIR

Les conditions orageuses vont favoriser une diminution des niveaux de pollution.

La qualité de l'air restera tout de même dégradée sur l'ensemble du territoire en lien avec les concentrations d'ozone.

Nos déchets et leur traitement polluent aussi l'air que nous respirons. Réduisons nos déchets en préférant les alternatives durables aux produits jetables.

Texte : Thomas Leridez