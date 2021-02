Météo France : prévisions pour ce jeudi 18 février et pour le week-end

► Jeudi

Le week-end prochain aura la couleur et la douceur du printemps !

Mais en attendant, c’est une journée grise et humide qui nous attend aujourd’hui.

Les pressions sont reparties à la baisse et ce matin le ciel devient rapidement très nuageux à couvert avec quelques averses qui se développent dans l’intérieur.

Le vent orienté au secteur sud reste sensible avec des pointes de 40 à 50 km/h.

À la mi-journée, par les côtes, arrive une zone de pluies.

Elles gagnent l’ensemble de la région l’après-midi et sont parfois modérées.

Avec la pluie le vent souffle encore un peu plus fort (rafales de 50 à 60 km/h dans les terres, de 60 à 70 km/h en bord de mer), il va basculer à l’ouest et faiblir en fin de journée, au moment où les précipitations vont nous quitter pour laisser place à ciel plus variable avec de rares ondées.

► Températures

Les températures minimales évoluent de 4° à 7°

les maximales comme hier, de 9° à 12°.

► Vendredi

Quelques brumes, bancs de brouillard pour commencer dans l’intérieur.

Suivra un temps sec mais bien nuageux le matin, puis retour d’éclaircies dans l’après-midi.

Minimales en baisse : 2° à 4°, maximales stationnaires.

Le printemps avec un mois d’avance !

Cela se confirme ! La météo nous réserve un très beau week-end pour le coup d’envoi des vacances scolaires de notre zone !

► Samedi

Soleil et douceur au menu ! (même si quelques nuages vont traîner sur la côte).

Les températures afficheront une hausse, 6° à 9° au petit matin, 13° à 16° l’après-midi !

► Dimanche

Le cocktail météo sera très très agréable !!

Pas grand-chose à dire côté ciel, si ce n’est sur l’ouest un léger voile nuageux l’après-midi, des températures encore plus douces : de 7° à 10° pour débuter la journée, et de 14° à 17° l’après-midi !

► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

La qualité de l'air devrait rester moyenne aujourd’hui sur la région en raison du maintien de concentrations modérées en ozone.

La pollution de l'air est aussi générée par nos déchets et leur traitement. En réduisant nos emballages et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons aussi rendre l'air meilleur !

Texte : Anne-Sophie Roquette