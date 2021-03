Météo France : prévisions pour ce jeudi 18 mars et pour la fin de semaine

► Jeudi

Nous retrouvons aujourd'hui en début de matinée un temps variable ponctué de quelques averses sur l'ensemble de la région.

Au fil des heures, le ciel se couvre par le nord et donne quelques faibles précipitations vers ce midi.

Le vent de nord à nord-ouest est modéré avec quelques pointes côtières voisines de 50 kilomètres par heure.

Cet après-midi, les précipitations gagnent l'ensemble des Hauts-de-France. Les pluies restent toutefois faibles, mais parfois plus durables, le tout sous un vent toujours modéré et accompagné de rafales de 30 à 40 kilomètres par heure.

► Températures

Au petit matin on relève 2 à 4° dans les terres, voire un bien frisquet 1° aux confins de la Champagne, 5 ou 6 sur la côte.

Les maximales repassent partout sous la barre des 10° et évoluent de 7 à 9°.

► Vendredi

L'anticyclone se renforce et le ciel encore nuageux en matinée se fait nettement plus lumineux partout dans l'après-midi.

Le vent de nord-est est modéré à parfois assez fort, avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure. Minimales 0 à 2 dans les terres, 3 à 5 en bord de mer, maximales 7 à 9. Samedi, le soleil est généreux partout, un peu plus nuageux vers les côtes et les éclaircies nocturnes annoncent le retour des gelées matinales avec des températures de -2 à 2°, maximales 7 à 9.

Enfin samedi, on retrouve un ciel plus chargé et quelques gouttes ne sont pas à exclure par endroits. Minimales 0 à 3, maximales 8 à 10.



► Qualité de l'air

Ce jeudi, malgré la pluie et le vent qui contribuent à une bonne dispersion des polluants, la qualité de l'air reste moyenne, en lien avec les concentrations en ozone et en particules PM2.5.

En voiture, pensez à couper votre moteur, même lors d'arrêts brefs, afin d'économiser le carburant et limiter les émissions de polluants.

Texte : Paul Renard