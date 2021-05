Météo France : prévisions pour ce jeudi 20 mai et pour la fin de semaine

► Jeudi

Brumes et nuages bas étaient au rendez-vous cette nuit dans l’Artois et l’Avesnois.

Des nuages bas qui se généralisent à tous les Hauts-de-France en matinée. La couverture nuageuse sera donc assez dense dès le réveil.

Dans l’après-midi, le ciel se voile progressivement à l’approche d’une nouvelle dégradation pluvieuse en Manche.

Les premières pluies associées sont attendues en début de soirée ; des pluies qui se feront marquées en cours de nuit, avant de s’évacuer par la Belgique.

► Températures le matin de 4 à 9 degrés

4° à Valenciennes et Haulchin

8° pour Abbeville et Moyenneville

Dans l’après-midi, de 15 à 17 degrés :

16° à Dunkerque et Brouckerque

17° à Compiègne et Le Meux

► Vendredi

C’est le vent violent qui va nous occuper.

Les bourrasques devraient varier de 70 à 100 km/h et concerner une grande partie du territoire. Sinon, le temps reste instable et les averses se succèdent.

Températures de 10 à 18 degrés.

► Samedi

Après une nuit maussade et pluvieuse, le corps perturbé s’évacue et laisse la place à un ciel de traine actif.

Les pluies seront soutenues et parfois orageuses. On surveillera d’ailleurs les cumuls de précipitation.

► Dimanche

Les averses du matin laisseront la place à un ciel sec mais toujours très chargé.

En fin de journée, une énième dégradation vient noircir un peu plus le ciel des Hauts-de-France.

Températures de 8 à 16 degrés.

► QUALITE DE L’AIR

La pluie et le vent installés sur les Hauts-de-France depuis plusieurs jours permettront de maintenir des concentrations en particules PM10 et PM2.5 à des niveaux relativement faibles. Les concentrations modérées en ozone conduiront à une qualité de l’air moyenne sur l’ensemble de la région.

Texte : Thomas Leridez