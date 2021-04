Météo France : prévisions pour ce jeudi 22 avril et pour la fin de semaine

Le soleil fait son show, mais pas les températures. Bonne fête Alexandra et Alexandre

© A-S Roquette

© A-S Roquette

L’anticyclone situé au niveau des Iles Britanniques va se renforcer et nous offrir une fin de semaine sous le soleil !

► Jeudi

Oubliées les grisailles matinales, la masse d’air est plus sèche, donc ce matin en ouvrant les volets, c’est un ciel bleu avec le soleil brillant sans partage qui va nous accompagner. Et il ne va pas s’arrêter en si bon chemin (le soleil), puisque cette après-midi, nous conservons ce temps magnifique.

Le vent est de secteur Nord-Est faible à modéré ce matin (20 à 30 km/h), il va se renforcer en journée (20 à 40 km/h).

Alors oui le soleil fait bel et bien son show, mais ce n’est pas la même chose pour les températures !



► Températures

La nuit passée sous les étoiles a favorisé une baisse sensible des minimales qui affichent de 1° à 4° dans les terres (quelques gelées localisées sont possibles) et de 3° à 6° sur la façade maritime.

Les maximales se retrouvent elles aussi par le vent, Météo France annonce 10° à 14° de Dunkerque à la Baie de Somme et 14° à 17° sur le reste de la région.

► Vendredi

Pas de changement, toujours un magnifique soleil et des températures stationnaires le petit vent de Nord-Est agissant encore en « rafraîchisseur ».

► Samedi

Le beau temps continue mais quelques petits changements sont à prévoir. Le premier, est l’arrivée d’un léger voile nuageux par le sud-ouest en soirée, le second, une légère hausse des températures matinales il ne devrait donc plus y avoir de gelées. (Vent de Nord-Est modéré)

► Dimanche

Encore une très belle journée, les températures toujours limitées par le vent seront identiques à celles de la veille.

Une petite laine, les lunettes de soleil sur le nez, nous voilà parés pour passer une magnifique fin de semaine !

► Qualité de l’air

Aujourd’hui, la qualité de l'air devrait être dégradée sur l'ensemble des Hauts-de-France, en lien avec des niveaux élevés en particules PM2.5. Avec le beau temps attendu et pour préserver l'air, privilégiez davantage les modes de transports doux comme la marche, le vélo ou la trottinette.

Texte : Anne-Sophie Roquette