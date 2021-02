Météo France : prévisions pour ce jeudi 25 février et pour la fin de semaine

Plus de nuages et un peu de pluie aujourd’hui. Bonne fête Roméo !

► Jeudi

Après une nuit peu nuageuse dans l’ensemble, localement quelques formations brumeuses se sont développées limitant un peu les visibilités en tout début de journée.

Le soleil malgré tout est encore présent, même si les nuages d’une perturbation viennent de plus en plus le contrarier par l’ouest.

Le vent, encore orienté au secteur sud, a lui profité de la nuit pour se calmer et il reste faible ce matin.

Dans l’après-midi, la perturbation va progresser pour gagner toute la région, le ciel devient couvert et faiblement pluvieux, car cette perturbation arrive sur des champs de pressions encore élevées et se retrouve ainsi « diminuée ».

Le vent, au passage de la dégradation, va petit à petit basculer à l’ouest, en fin de nuit il sera orienté au nord-ouest sur tout notre territoire.

► Températures

Il fait encore très doux aujourd’hui !

Cependant, nous perdons un degré par rapport à hier pour les minimales, avec une fourchette de 7° à 9°, et pour les maximales, ce sont deux à trois degrés en moins avec aujourd’hui 13° à 17°.

► Vendredi

Allons-nous retrouver une région « coupée en deux » ?

C’est en tout cas ce qui se dessine à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La dégradation d’aujourd’hui semble faire de la « résistance » sur les départements picards où le ciel sera nuageux et passagèrement pluvieux, tandis que plus au nord, certes il y aura des nuages mais le temps va rester sec avec des éclaircies.

Le vent orienté au secteur nord va apporter une masse d’air un peu plus fraîche, minimales et maximales vont baisser mais resteront supérieures aux valeurs de saison.

► Un week-end plus incertain ?

Il semblerait que le dernier week-end de « l’hiver météorologique » soit nettement moins ensoleillé que ce que nous avions envisagé !

Quoique, attendons quelques heures pour avoir une confirmation. Mais si une goutte froide d’altitude s’isole sur la France, nous aurons un temps maussade, gris et pluvieux sur la moitié sud de la région, tandis que la moitié nord sera épargnée (grâce à un anticyclone qui va regonfler sur les îles britanniques) avec des éclaircies parfois belles surtout au bord de la mer.

En revanche, l’ambiance sera bien plus fraîche, non seulement avec les températures qui seront proches des valeurs saisonnières, mais aussi en raison du vent de nord-est qui soufflera en pointes de 40 à 50 km/h.

Espérons un léger mieux dimanche, et cette fois-ci pour tout le monde, avec des minimales encore en baisse, tandis que les maximales, elles, repartiront à la hausse.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait être moyenne sur l'ensemble de la région aujourd’hui.

Pour préserver l'air et profiter aussi du temps encore très doux, privilégiez les modes de transport les moins polluants comme le vélo ou la marche.

Texte : Anne-Sophie Roquette.