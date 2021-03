Météo France : prévisions pour ce jeudi 25 mars et pour la fin de semaine

► Jeudi

Comme prévu, une onde faiblement pluvieuse a traversé la région en cours de nuit dernière.

Elle finit de s'évacuer par l'est ce matin avec des pluies faibles, de plus en plus éparses.

À l'arrière s'installe alors un ciel de traîne peu actif. Quelques averses ne sont toutefois pas à exclure dans le flux de sud-ouest.

Encore notables en début d'après-midi sur l'Aisne, ces ondées cèdent la place à un temps doux et bien ensoleillé dans l'ensemble puis, en cours de nuit suivante, une nouvelle onde tangente nos côtes mais ne pénètre pas plus avant sur la région, ne donnant qu'un léger arrosage de la baie de Somme à la mer du Nord.

► Températures

La dégradation a amené avec elle de la douceur et, au petit matin, on relève déjà 4 à 6° dans l'intérieur, 6 ou 7 au littoral.

Les maximales ne sont pas en reste : 11 ou 12 en bord de mer, 13 à 15 dans les terres, des valeurs 2 à 3° au-dessus des moyennes pour la période.



► Vendredi

La matinée est ensoleillée, mais le ciel se couvre au fil des heures à l'approche d'une nouvelle dégradation qui nous arrive en cours d'après-midi, apportant un ciel couvert et faiblement pluvieux en soirée et dans la nuit où un coup de tonnerre n'est pas impossible sur le littoral de la Manche, parfois accompagné de grésil. Le vent se renforce avec quelques rafales côtières, températures 7 à 16° en moyenne.



► Samedi

Une traîne active se met en place à l'arrière, le ciel est très variable et porteur d‘averses pouvant donner du grésil à la côte, avant le retour d'éclaircies en soirée, températures 7 à 12°. Et puis dimanche, la couverture nuageuse reste dense, le vent soutenu et le mercure affiche 5 à 14°.

► Qualité de l'air

La qualité de l'air sera dégradée au sud de la région, moyenne sur le reste du territoire où le changement d'air prévu devrait permettre une meilleure dispersion des polluants.

Malgré un indice de l'air dégradé depuis plusieurs jours, il est important de renouveler l'air intérieur de votre logement en aérant au moins 2 fois 10 minutes par jour.

Texte : Paul Renard