Météo France : prévisions pour ce jeudi 27 mai et pour la fin de semaine

► Jeudi

Nous retrouvons aujourd'hui une situation légèrement anticyclonique, gage d'une nette amélioration des conditions météo pour les prochains jours !

En début de matinée, des brumes, voire quelques brouillards se développent sur les départements picards, puis soleil et cumulus y font souvent jeu égal, tandis que sur le Nord-Pas-de-Calais, les nuages dominent encore.

Cet après-midi, à l'exception d'une ou deux ondées sur l'est du Nord-Pas-de-Calais, le soleil s'impose largement vers les côtes, mais joue encore des coudes avec des cumulus plus récalcitrants dans l'intérieur. Le vent d'ouest reste faible toute la journée.

► Températures

Les minimales sont plutôt fraîches dans les terres, 5 à 9°, voire un modeste 4 dans le Beauvaisis. Sur le côtier, on relève 9 ou 10°.

Les maximales, par contre, remontent sensiblement dans l'intérieur, 17 à 19°, mais restent plus fraîches au littoral avec 15 à 17°.

► Vendredi

Le temps reste sec et après une matinée encore assez nuageuse, le partage se fait plus équitable dans l'après-midi entre les nuages et le soleil, surtout à l'ouest. Le vent s'établit au nord-est, il est faible mais se renforce un peu au fil des heures. Minimales 5 à 10°, maximales 17 à 20°

► Samedi

Les hautes pressions se maintiennent et la journée s'annonce agréable, même si on ne parle pas de grand beau temps, le vent est faible à modéré, minimales 7 à 11, maximales 16 à 21.

► Et puis dimanche.

Le soleil s'impose partout sous des températures de saison : 9 à 12° au matin, 16 à 21° l'après-midi.

► Qualité de l'air

Ce jeudi, les concentrations en polluants restent stables, tant pour les particules que le niveau d'ozone, et l'indice de la qualité de l'air devrait donc être moyenne sur l'ensemble de la région.

Atmo Hauts-de-France mesure les niveaux de polluants grâce à plus de 45 stations fixes. Pour tout savoir sur la qualité de l'air près de chez vous, rendez-vous sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Paul Renard