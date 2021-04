Météo France : prévisions pour ce jeudi 29 avril et pour la fin de semaine

► Jeudi

C’est le retour d’une météo plus mitigée pour ces prochains jours.

Un peu de pluie fera du bien, tant les sols sont secs !

C’est donc sous de nombreux nuages que nous allons nous réveiller, nuages porteurs d’averses plus fréquentes sur la Flandres Maritime.

Le vent est modéré, allant de l'ouest au nord, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

C’est sous un ciel qui hélas va rester très nuageux que va se poursuivre l’après-midi, les averses, deviendront isolées et faibles dans un premier temps, avant de disparaître au fil du temps.

Le vent sera toujours présent et soufflera encore en rafales sur toute la région (jusqu’à 50 km/h parfois).

► Températures

Les minimales annoncées par Météo France s’échelonnent de 2° à 7°, ce qui est marquant aujourd’hui, c’est que la masse d’air redevient nettement plus fraîche de 10° à 14° pour les maximales, soit par rapport à hier, jusqu’à 6 degrés de moins !

► Vendredi

Comme un clin d’œil pour tirer sa révérence, le dernier jour du mois d’avril va nous offrir une journée plus agréable. Nous devrions rester au sec, retrouver de belles éclaircies le matin, avant que dans l’après-midi sur l’est de la région le ciel ne soit à nouveau très nuageux ! Le vent sera faible, de dominante nord à nord-est.

Ambiance toujours fraîche avec le retour de quelques gelées localisées (minimales de 0° à 3° dans l’intérieur, de 2° à 5° sur la côte), et des maximales qui demeurent « tristounettes » pour la période de 10° à 13° sur la façade maritime, et de 12° à 15° (localement 16°) dans l’intérieur.

► Samedi 1er mai

Même si la journée va rester variable et plus ou moins nuageuse (faible risque d’averses l’après-midi sur le sud-est), le soleil va travailler ! Il sera accompagné d’un vent faible et de températures allant de 1 et 5 degrés le matin, de 11 à 15 degrés l’après-midi.

► Dimanche

Avec un indice de confiance de 4 sur 5 pour cette échéance, c’est normalement une journée « moitié/moitié » qui nous attend ! Eclaircies le matin, plus de nuages porteurs de petites averses l’après-midi. Le vent s’installera à l’ouest, et les températures gagneront un degré par rapport à la veille (2° à 6° pour les mini, 12° à 16° pour les maxi)

► Qualité de l’air

La qualité de l'air sera moyenne sur l'ensemble des Hauts-de-France en lien avec la météo plus agitée du jour.

Et oui, la météo joue un rôle dans la dispersion des polluants, notamment la pluie qui permet de lessiver l'atmosphère. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette