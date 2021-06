Météo France : prévisions pour ce jeudi 3 juin et pour les prochains jours

► Jeudi

Après un temps relativement calme en cours de nuit dernière, c'est un ciel bien nuageux que nous retrouvons sur la quasi-totalité des Hauts-de-France dès le lever du jour, avec quelques ondées dans l'intérieur. Le vent est faible, souvent de secteur ouest, voire sud-ouest à l'est.

Au fil des heures, une nouvelle menace orageuse apparaît mais elle épargne l'extrême ouest où un temps plus ou moins ensoleillé s'impose lentement.

Ailleurs, le tonnerre peut donc se faire entendre à partir de la première partie d'après-midi et ce, jusqu'en fin de soirée.

Le vent reste faible mais quelques modestes rafales restent possibles.

►Températures

Les minimales restent très douces et s'échelonnent de 14 à 16° au petit matin.

Les maximales, par contre, perdent quelques degrés mais restent encore bien au-dessus des moyennes dans les terres avec 22 à 27°, 20 ou 21° sur la côte.

► Vendredi

Dans un ciel bien nuageux, quelques averses sont présentes en début de matinée, puis, dès la mi-journée, elles peuvent prendre un caractère orageux.

Dans l'après-midi, l'ouest de la région retrouve un temps plus calme et en soirée, ne subsistent plus que quelques averses sur l'est du territoire.

Les minimales évoluent de 12 à 16°, les maximales de18 à 23.

► Samedi

Retour au calme avec du soleil à l'ouest et un ciel plus nuageux à l'est, minimales 10 à 15, maximales 18 à 25.

► Dimanche

Le ciel reste partagé entre soleil et passages nuageux, températures de 12 à 22°.

► Qualité de l'air

Aujourd'hui, l'indice de qualité de l'air devrait redevenir moyen sur l'ensemble des Hauts-de-France en lien avec le passage des épisodes orageux prévus sur la région.

Les conditions météo jouent en effet un rôle important dans la dispersion des polluants, notamment la pluie et le vent qui permettent de lessiver l'atmosphère. Retrouvez toutes les informations sur atmo-hdf.fr

Texte : Paul Renard