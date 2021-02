Météo France : prévisions pour ce jeudi 4 février et pour les prochains jours

À l’heure où nous écrivons ces lignes un département français est en vigilance « rouge » crues inondations, le Lot-et-Garonne, 19 départements sont en vigilance orange pour la même raison, et depuis 16 heures hier, l’ensemble de nos cinq départements est concerné par cette vigilance.

► Jeudi

Les averses se sont estompées durant la nuit, favorisant quelques éclaircies nocturnes.

De fait, ce matin, quelques brumes sont possibles par endroits.

Ensuite la matinée se déroule sous un ciel changeant mais avec des nuages qui vont au fil des heures devenir de plus en plus présents.

Le vent, plutôt orienté au secteur sud, est généralement faible à modéré avec quelques pointes par moment de 30 à 40 km/h.

Dans l’après-midi, ce sont bel et bien les nuages qui vont prendre le pouvoir du ciel des Hauts-de-France, nuages qui par moments délivrent quelques gouttes (bruines ou petites pluies éparses).

Les températures minimales sont en légère baisse (à cause des éclaircies nocturnes) et affichent ce matin de 3° à Saint-Quentin ou bien encore Trélon, à 6° sur le littoral.

Les maximales restent très douces pour la période, avec un minimum de 9° en Avesnois et un maximum de 12° dans l’Oise.

► Vendredi

Pour quelques heures encore la région reste en marge d’une dégradation que va remonter d’Espagne vers l’est de la France. Cependant c’est un ciel bien encombré qui nous attend, avec des pluies faibles sur l’Oise et un risque d’ondées éparses près des côtes. Minimales de 5° à 6°, maximales de 9° à 11°.

► Samedi

Après « deux jours de répit » côté pluies, hélas la perturbation de la veille va gagner toute la région. C’est par l’est qu’elle arrive, et les pluies deviendront de plus en plus présentes au fil de la journée. Le vent va basculer au nord-est, il sera faible, temporairement modéré en bord de mer. Les températures baisseront d’un cran, avec 4° à 7° le matin, et 7° à 10° au meilleur de la journée, mais seront toujours clémentes pour la période.

► Dimanche

Retour d’un ciel variable bien plus lumineux avec des averses éparses qui vont se développer. Le fait marquant du jour sera le retour de températures plus « hivernales » les maximales seront atteintes dans le courant de la nuit (5° à 7°) elles vont baisser au fil des heures en journée pour atteindre des valeurs de 2° et 3° en fin de journée. Vous l’aurez compris, l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot !

► Qualité de l'air

ATMO Hauts-de-France nous informe que la situation de ces derniers jours évoluera peu avec des concentrations en particules encore faibles sur l'ensemble de la région, donc la qualité de l'air devrait donc rester moyenne aujourd’hui.

Pour veiller à la qualité de l'air de votre logement, n'oubliez pas d'aérer après l'utilisation de bougies, d'encens ou de sprays. Ces produits émettent des polluants aussi chez vous !

Texte : Anne-Sophie Roquette.