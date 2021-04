Météo France : prévisions pour ce jeudi 8 avril

► Jeudi

Nous retrouvons ce jeudi une dorsale en altitude associée à une masse d'air doux, mais en surface, l'anticyclone se décale vers l'est et les pressions sont en baisse. La journée débute sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, plus franches au littoral. Le vent bascule au sud-ouest et, bonne nouvelle, il reste faible.

Cet après-midi, tout le monde est logé à la même enseigne sous un ciel mitigé, alternant éclaircies et passages nuageux et un temps sec. Le vent de sud-ouest, toujours faible, se renforce un peu vers la mer du Nord.

Les minimales sont une fois encore bien froides au petit matin : de -4 à -1 dans les terres, 0 à 2 en bord de mer.

Quant aux maximales, elles grappillent quelques degrés et évoluent de 8 à 11.

► Tendances à 3 jours

Vendredi, l'anticyclone s'est décalé sur l'Europe de l'est et une petite dépression circule sur le nord du golfe de Gascogne. Le ciel est voilé pour la journée avant l'arrivée par le sud en fin d'après-midi d'une dégradation. Le vent de sud-ouest est faible, les minimales s'échelonnent de -1 à 5°, les maximales de 11 à 17. Samedi, le front perturbé ondule sur nos terres et la journée s'annonce plutôt maussade et faiblement pluvieuse, le vent reste faible, les minimales affichent 5 à 7, les maximales 9 à 16. Et puis samedi s'avère encore bien humide avec des ondées qui circulent un peu partout, prenant parfois un caractère orageux dans l'après-midi, le vent de nord est modéré, les minimales évoluent de 4 à 7°, les maximales de 7 à 11.

► Qualité de l'air

Aujourd'hui, la qualité de l'air devrait rester moyenne sur l'ensemble des Hauts-de-France en raison d'une augmentation des concentrations de particules PM 10 et du maintien des niveaux d'ozone.

Nous pouvons tous contribuer à maintenir une bonne qualité de l'air, par exemple en coupant notre moteur même lors d'arrêts brefs afin de limiter la diffusion de polluants et aussi d'économiser du carburant.

