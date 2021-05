Météo France : prévisions pour ce lundi 10 mai et pour la semaine

► Lundi

Après une seconde partie de nuit passagèrement pluvieuse avec encore quelques coups de tonnerre, en ce début de journée, le temps est nuageux mais reste calme.

En milieu de matinée, les averses se réactivent et touchent toute la région.

Le vent est modéré avec des pointes de 50 à 60 kilomètres par heure sous les ondées.

Aucun changement n'est attendu pour cet après-midi : les ondées sont présentes partout, encore accompagnées de rafales et il faut attendre la soirée pour voir se profiler une amélioration progressive.

► Températures

Les minimales sont quasi-stationnaires et affichent 10 à 12° dès potron-minet.

À contrario, les maximales chutent sensiblement et retrouvent des valeurs de saison : 16 à 18° sur le côtier, 18 à 20° dans l'intérieur.

► Mardi

Des averses se produisent localement, plus fréquentes dans l'après-midi où un coup de tonnerre peut se faire entendre sur l'Avesnois et l'est de la Picardie.

Le vent est faible à modéré, minimales 4 à 8°, maximales 15 à 21°.

► Mercredi

Le ciel est variable, le vent faible à modéré,

Minimales 7 à 11°, maximales 15 à 18°.

► Jeudi

C'est le passage d'une nouvelle onde pluvieuse sous un vent d'est faible à modéré et des températures en légère baisse, 8 à 17° en moyenne.



► Vendredi

Le temps reste bien humide avec des averses parfois orageuses au sud-est, le vent de nord-est est faible à modéré et les températures stationnaires.



► Pour ce week-end

Le week-end s'annonce plutôt maussade sous un ciel couvert et faiblement pluvieux sous des températures quasi stationnaires.

► Qualité de l'air

On note peu de variations dans les concentrations de polluants atmosphériques : les concentrations en particules restent peu élevées sous l'effet d'une dispersion efficace et l'ozone est formée en quantité modérée. La qualité de l'air sera donc moyenne ce lundi.

Le suremballage de nos produits entraîne une pollution de l'air lors de leur traitement, pensez aux alternatives durables lors de vos achats.

Texte : Paul Renard