Météo France : prévisions pour ce lundi 14 juin et pour la semaine

► Prévisions Météo France pour ce lundi 14 juin

Aujourd’hui, les pressions sont en légère baisse, en marge d’un système perturbé qui circules sur l’Ecosse.

Après une nuit étoilée, les quelques brumes matinales ont rapidement cédé place à un ciel clair où le soleil s'est imposé en maître.

Le vent est très faible, souvent de secteur sud.

Le ciel reste clair sur la majeure partie de la région cet après-midi, mais, en allant vers le soir, on verra, de Dunkerque à Boulogne, quelques fins nuages d'altitude gagner par le nord-ouest, en marge de la perturbation écossaise. Le vent s'installe au nord-ouest, faible à modéré.



► Témpératures

Les minimales sont parfois fraîches au petit matin : 8° vers Beauvais, 10 à 12° ailleurs dans les terres, 13 à 16 sur le côtier.

Les maximales, par contre, sont à la hausse, avec 27 à 29° dans l'intérieur, 23 à 26° sur le littoral.

► Mardi

La marge de la perturbation progresse dans la nuit, amenant des nuages bas par l'ouest, nuages qui se morcellent en entrant dans les terres, laissant alors un dégradé nuageux du nord au sud.

Les minimales évoluent de 11 à 16°, les maximales de 21 à 29.



► Mercredi

C'est le retour du soleil et la journée la plus chaude de la semaine, avec des maximales qui pourront atteindre 32°.



► Jeudi

Une dégradation pluvio-instable arrive par le sud avant de se généraliser à l'ensemble de la région.



► Vendredi

La masse d'air instable reste propice à de nouveaux développements orageux et les maximales sont en forte baisse, 18 à 23°.



► Samedi et dimanche

Un temps plus calme, mais hélas, dimanche, une nouvelle dégradation pluvieuse arrive par l'ouest.

► QUALITE DE L'AIR

Aujourd'hui, la hausse des températures va favoriser la formation d'ozone, si bien que la qualité de l'air devrait devenir dégradée sur une grande partie des Hauts-de-France, excepté vers le littoral et d'une partie de la Somme et de l'Oise.

Malgré les fortes chaleurs, n'oubliez pas d'aérer votre logement au minimum 20 minutes par jour, en privilégiant les heures les plus fraîches, tôt le matin ou en soirée.

Texte : Paul Renard