Météo France : prévisions pour ce lundi 17 mai et pour la semaine

► Lundi

Le temps instable de ces derniers jours se maintient en ce début de semaine et, de nouveau, les averses sont au programme de la matinée.

Peu nombreuses au début, elles se multiplient en prenant de l'intensité au fil des heures.

Le vent de sud-ouest est modéré avec des pointes voisines de 50 kilomètres par heure.

Cet après-midi, à l'exclusion de la frange littorale, des cellules orageuses sont possibles dans les terres et les derniers coups de tonnerre retentissent en début de soirée sur l'est du territoire.

Le vent se maintient avec des rafales jusque 70 kilomètres par heure.

► Températures

Au petit matin, on relève 8 à 10° dans l'intérieur, 10 ou 11° en bord de mer.

Les maximales affichent quant à elles 15 ou 16° dans les terres, 14 ou 15° sur la côte.

La suite de la semaine n'est hélas guère réjouissante.

► Mardi

Le scénario de la veille se répète à l'identique sous un vent modéré et des températures de 7 à 10° à l'aube, 14 à 17 dans l'après-midi.



► Mercredi

Un temps sec et plus ensoleillé arrive par l'ouest sans vraiment parvenir à s'installer plus avant dans les terres, minimales 3 à 10°, maximales 15 à 17°



► Jeudi

Une nouvelle perturbation s'installe pour la journée.

► Vendredi

Un temps de traîne se met lentement en place en progressant vers l'est, et puis le week-end prochain paraît devoir se contenter d'un temps couvert et faiblement pluvieux, mais cela reste à confirmer, l'indice de confiance n'étant que de 2 sur 5.

► Qualité de l'air pour lundi 17 mai

Ce lundi, la météo capricieuse permet d'assurer une bonne dispersion des polluants, mais les niveaux d'ozone restent modérés.

La qualité de l'air sera donc moyenne sur la région.

Certaines personnes, comme les enfants, les personnes âgées ou asthmatiques sont plus sensibles à la pollution : adaptez votre trajet pour éviter, tant que possible, les axes à fort trafic routier.

Texte : Paul Renard

