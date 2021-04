Météo France : prévisions pour ce lundi 19 avril et pour la semaine

► Lundi

Ne nous attendons pas à des températures estivales cette semaine, mais quand même, il semblerait bien que nous laissions derrière nous les journées très fraîches que nous avons connues avec le retour de températures plus conformes aux valeurs de saison.

La 16ème semaine de l’année débute avec une région « coupée en deux » ce matin.

Une masse d’air froide et humide descendue par le nord apporte de la grisaille voire des brouillards denses sur la moitié nord de notre territoire.

Plus au sud et à l’ouest, le soleil est déjà bien présent. Toute cette grisaille matinale semble, selon Météo France, se dissiper rapidement dans la matinée.

Après la grisaille, place à une goutte froide pour l’après-midi.

À très haute altitude en effet, une poche d’air froid en provenance de la Belgique va instabiliser la masse d’air. La façade ouest devrait rester à l’écart et bénéficier de très belles éclaircies, en revanche ailleurs, les nuages vont devenir majoritaires et délivreront quelques averses éparses.

Toujours plutôt de secteur nord le vent va rester faible, mais une brise va se lever sur la côte.

► Températures

Les températures du jour amorcent une légère hausse, même si, pour les minimales, de faibles gelées localisées sont encore possibles, on attend de 0° à 4° dans l’intérieur et de 4° à 7° sur le littoral ce matin, littoral où cette après-midi les thermomètres ne dépasseront pas 10° à 12° tandis que les terres il fera de 14° à 16°.

► Mardi

Atmosphère toujours brumeuse le matin, puis développement d’éclaircies avant qu’une nouvelle fois le ciel hésite entre éclaircies et averses dues à la fameuse goutte froide. Minimales de 4° à 7°, maximales de 9° à 16°.

► Mercredi

La journée devrait être agréable après dissipation des sempiternelles grisailles matinales (parfois tenaces), le risque d’averse de l’après-midi est faible, le vent soufflera en pointes (40 km/h dans l’intérieur, 50 km/h sur la façade maritime), et les températures resteront clémentes, de 5° à 7° pour les mini et de 8° à 15° pour les maxi. (8° dans le Dunkerquois)

► Jeudi

Belle journée ensoleillée, même si des cumulus se forment l’après-midi. Les températures baisseront légèrement : de 3° à 7° en début de journée et de 9° à 12° au meilleur de la journée.

► À partir de vendredi et jusqu’à dimanche prochain, l’indice de confiance n’est que de 2 sur 5, autrement dit, il faudra attendre quelques jours pour vérifier si la tendance actuelle s’avère exacte !

► Vendredi

À priori la plus belle journée de la semaine côté ciel ! Soleil du matin au soir. Minimales de 3° à 7°, maximales de 10° à 14°.

► Samedi et dimanche nous devrions avoir un peu plus de nuages (en lien avec une perturbation qui devrait toucher une bonne partie de la France, sans nous atteindre à priori) donc à l’heure qu’il est, le week-end des 24 et 25 avril s’annonce plutôt bien ensoleillé. A suivre et à confirmer au fil des jours de la semaine !

► Qualité de l’air :

Aujourd’hui les concentrations en ozone resteront stables, mais les particules seront quant à elles en hausse sur l'ensemble de la région et plus spécifiquement les particules fines PM2.5, cela conduira à une qualité de l'air moyenne voire dégradée sur les Hauts-de-France.

Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France : Malgré un bon air extérieur, l'air de nos logements est aussi chargé en polluants. Il est nécessaire d'aérer minimum 2 fois par jour durant 10 minutes.

Texte : Anne-Sophie Roquette