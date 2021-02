Météo France : prévisions pour ce lundi 22 février et pour la semaine

► Lundi

Le 53ème jour de l’année commence avec plus de nuages que ce week-end.

Ce sont ceux, d’un petit front bien atténué, qui ce matin commence à bien charger le ciel par le sud-ouest.

Ailleurs, les éclaircies sont présentes. Le vent de sud-sud-est est faible à modéré.

L’après-midi va voir le ciel devenir de plus en plus nuageux, et sous les nuages les plus épais (sur la façade ouest de la région) de petites pluies éparses peuvent s’échapper. (Pas vraiment besoin d’un parapluie malgré tout).

Les températures sont toujours douces puisque Météo France annonce pour ce matin une fourchette allant de 6° à 9° et pour cette après-midi, des valeurs de 13° à 16°.

► Mardi

Le réveil se fera sous les nuages de la veille, mais heureusement par l’est des éclaircies vont revenir et s’imposer l’après-midi.

Les températures aidées par ce flux de sud en profiteront pour monter un peu : 9° à 11° pour les minimales, 13° à 17° pour les maximales.

► Mercredi

Rares seront les grisailles matinales ! En revanche, omniprésent sera le soleil toute la journée !!

Le « pic » de douceur semble être atteint ce jour-là, avec 8° à 10° au petit matin et 14° à 18° l’après-midi.

► Jeudi

Toujours du beau temps ! Seuls quelques nuages élevés viendront se promener sur les Hauts-de-France.

Bien que toujours très agréables, les températures vont amorcer une petite baisse : 6° à 8° pour les mini, 11° à 15° pour les maxi.

► Vendredi

Une petite dégradation devrait nous apporter un ciel très nuageux avec quelques gouttes.

Dans l’après-midi, par le sud, les nuages vont laisser revenir les éclaircies. Le vent va passer au secteur nord-ouest et les températures continueront à baisser : 5° à 7° le matin, 10° à 13° l’après-midi. (Indice de confiance de 4 sur 5 pour cette échéance)

► À nouveau un week-end sous le soleil ? C’est ce que laissent penser les prévisions à ce jour (indice de confiance de 3 sur 5)

Les pressions élevées devraient nous assurer d’un temps peu nuageux (donc très ensoleillé) samedi et dimanche, après dissipation des quelques brumes, bancs de brouillard matinaux.

Quant aux températures pour le week-end, bien que plus fraîches, elles seront toujours supérieures aux moyennes saisonnières, de un à deux degrés pour les minimales qui vont afficher de 2° à 5°, et de trois à quatre degrés pour les maximales qui seront cette fois-ci non plus dignes d’une fin avril mais plutôt d’un début de printemps avec des valeurs allant de 10° à 12°.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air pourrait devenir dégradée sur la région, à cause de l'arrivée probable sur le pays d'une masse d'air chargée de particules d'origine saharienne.

Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France :

Bougies, encens et parfums d'intérieur dégradent l'air de votre intérieur. Pour mieux respirer chez vous, limitez leur utilisation et pensez à aérer.

Texte : Anne-Sophie Roquette

