Météo France : prévisions pour ce lundi 22 mars et pour la semaine

Nuages abondants ce matin, retour d’éclaircies pour la suite ! Bonne fête Léa et Lila.

► Lundi

De l’humidité se retrouve bloquée en basse couche d’où un début de journée avec beaucoup de nuages dans le ciel des Hauts-de-France.

À noter, nous signalent les prévisionnistes de Météo France, de la brume au nord d’une ligne reliant Arras à Laon.

Ensuite, par le littoral, le ciel va commencer à changer, il deviendra plus variable et laissera revenir le soleil.

Bonne nouvelle tout de même, le vent !

En effet ce matin (et pour toute la journée) il est faible.

Dans l’après-midi, lentement mais sûrement, les éclaircies vont gagner du terrain. Il faudra certainement patienter un peu plus longtemps sur l’est et le sud de la région.

► Températures

Il ne fait pas bien chaud ce matin !

-1° dans les coins les plus froids de la région, de 0° à 2° (seulement !) dans les terres, et de 3° à 6° sur la côte.

Les maximales sont toujours « justes » pour la période et afficheront 8° en Avesnois et du côté de Château-Thierry, à 12° (uniquement dans le Calaisis)

► Mardi

Plus de soleil, même si l’humidité de basse couche pourra encore favoriser quelques passages nuageux marqués.

Minimales et maximales remonteront d’un cran : de 3° à 6° pour débuter la journée, et de 11° à 13° au meilleur de l’après-midi.

► Mercredi

Après une nuit sous les étoiles, c’est une belle journée qui nous attend !

Le soleil sera très présent, seuls quelques nuages d’altitude annonciateurs d’une dégradation viendront le contrarier en fin d’après-midi sur l’ouest.

Le vent sera de secteur sud-ouest, faible à modéré, un peu plus sensible peut-être en façade maritime. Minimales de 0° à 6°, maximales de 11° à 13° en bord de mer, de 14° à 16° dans l’intérieur.

► Jeudi

Des nuages et quelques gouttes durant la nuit, et retour d’un ciel assez chargé, mais sec, en journée.

Le soleil essayera quand même de frayer un chemin à travers les nuages !

Comptez de 5° à 8° pour les mini, de 11° à 14° pour les maxi.

► Vendredi

Une autre perturbation arrivée la veille par la Bretagne, va s’installer en matinée sur la région.

Le ciel sera couvert et faiblement pluvieux.

Dans l’après-midi, par l’ouest, nous passerons en ciel de traîne, le ciel sera plus variable mais pourra délivrer encore quelques ondées.

Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir fort sur la côte.

Minimales de 6° et 7°, maximales de 11° à 13°.

► Pour le week-end prochain.

Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit de samedi à dimanche (il faudra penser à ajouter une heure à votre montre).

Point d’été dans notre ciel, ni sur nos thermomètres !

► Samedi : Les pressions vont remonter sur le sud de la France ce qui ramènera le temps perturbé sur nos départements. Les nuages vont donc dominer et seront porteurs de faibles pluies. Le vent sera toujours sensible et les températures devraient à nouveau baisser un peu, 3° à 6° au petit matin, 10° à 12° au meilleur de la journée.

► Dimanche

L’anticyclone se rapprochera du nord, le temps va devenir plus sec mais restera malgré tout assez nuageux dans l’ensemble.

Le vent va basculer au secteur sud en restant assez-fort, et les températures prévues iront de 3° à 6° le matin, 12° à 16° l’après-midi.

► Qualité de l’air

Malgré une hausse attendue des concentrations en particules PM10 et PM2.5, la qualité de l'air devrait rester moyenne sur la région aujourd’hui. Retrouvez toute l'info sur la qualité de l'air au plus proche de chez vous sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette