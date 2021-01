Météo France : prévisions pour ce lundi 25 janvier et pour les prochains jours

► Lundi

Après le nouvel épisode neigeux qui a touché la région, une extrême prudence s’impose sur les routes ce matin ! En effet les températures sous-abri affichant de +1 à -1° dans l’intérieur, les sols sont à nouveau glissants avec les phénomènes de regel ! Côté ciel c’est un peu mieux. Certes les averses neigeuses de la nuit touchent encore l’est et le nord de la région, mais elles vont s’estomper dans la matinée laissant revenir les éclaircies par l’ouest. Le vent orienté au secteur nord-ouest reste sensible sur la partie occidentale des Hauts de France (rafales autour de 50 km/h).

Dans l’après-midi, la hausse des pressions se fait vraiment sentir puisque nous allons tous retrouver de belles périodes d’ensoleillement, à noter un risque d’ondées peu significatives sur le centre de la région. Le vent va se calmer sur l’ouest mais dans le même temps se renforcera un peu en allant vers l’est.

► Températures

Des minimales toujours fraîches de -1° à +2° (de l’intérieur vers la côte), et des maximales qui remontent légèrement avec aujourd’hui de 3° (à Fourmies) à 6° (à Abbeville et Leffrinckoucke).

► Mardi

Une journée de « transition » avec le maintien des conditions faiblement anticycloniques. Beaucoup de nuages dont un voile sur l’ouest, voile qui va se densifier à l’approche de prochaine perturbation (premières gouttes en soirée sur la côte). Minimales de -2° à 0° dans les terres, de 1° à 3° en bord de mer, maximales de 4° à 7° d’est en ouest.

► Mercredi

La perturbation arrivée la veille au soir va traverser la région dans le courant de la nuit (pluies faibles voire encore quelques flocons), et nous laisse pour la journée de mercredi un beau paquet de nuages qui ne semblent pas pour le moment accorder beaucoup de place au soleil ! Minimales de 0° à 4°, maximales de 7° à 9°.

► Jeudi

À partir de ce jour et jusqu’à dimanche, l’indice de confiance pour ces échéances est de 3 sur 5.

Dans la nuit le front chaud de la perturbation est arrivé sur la région. Il va apporter le redoux, mais aussi de la pluie. C’est ensuite un temps maussade qui s’installe pour la journée avec un ciel nuageux à couvert délivrant des pluies faibles avant que le front froid (dernier morceau de la perturbation) ne passe dans le courant de l’après-midi. Le vent d’ouest sera assez-fort et les températures vont bien remonter : 3° à 5° le matin, 11° à 13° l’après-midi.

► Vendredi

Le défilé des perturbations continue. Nuages porteurs de pluie puis passage en ciel de traîne avec de fréquentes averses. Le vent d’ouest sera toujours sensible. Maigre consolation avec des températures bien plus douces, comptez sur 7° ou 8° le matin et sur 11° ou 12° l’après-midi.

► Samedi

Encore le passage d’une onde perturbée, donc pluies suivies d’averses, le vent va basculer au secteur nord-est et sera assez fort. Les températures repartiront à la baisse, mais rassurez-vous, Météo France ne prévoit pas de nouvel épisode neigeux pour le dernier week-end de janvier ! Minimales de 4° à 6°, maximales de 8° à 10°.

► Dimanche

Le thermomètre va continuer à baisser (toutefois les températures devraient rester positives) 1° à 3° pour débuter la journée, 5° à 7° au meilleur de l’après-midi. Côté ciel hélas pas d’amélioration en vue, si ce n’est pas une perturbation qui nous arrose, nous le serons par le ciel de traîne et ses averses qui la suivra !

► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

Le temps encore perturbé du matin maintiendra une qualité de l'air moyenne sur les Hauts-de-France, les concentrations en particules resteront moyennes sous les précipitations neigeuses.

Bougies, encens et parfums d'intérieur dégradent l'air de votre intérieur. Pour mieux respirer chez vous, limitez leur utilisation et pensez à aérer.

Texte : Anne-Sophie Roquette

