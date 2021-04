Météo France : prévisions pour ce lundi 26 avril et pour la semaine

► Lundi

Pour accompagner la rentrée scolaire de certains, quelques cirrus s’invitent dès les 1ères heures du jour dans le ciel des Hauts-de-France, mais ce sera vraiment la seule chose à signaler en matinée.

Au fil des heures, peu de changement. Toujours une ambiance agréable, avec un temps largement ensoleillé.

Sans doute quelques nuages élevés qui se multiplient mais qui n’empêchent pas le soleil de briller. On aura du vent toute la journée en pointes.

► Températures

Le vent va continuer d’accentuer la fraicheur actuelle de nos débuts de journée :

2° à Laon et Eppes

4° à Lille et Lambersart

Dans l’après-midi, en revanche, l’ambiance se réchauffe avec des maximales en hausse :

16° à Valenciennes et Hérin

18° à Compiègne et Braisnes-sur-Aronde

► Mardi

Le soleil resplendit encore, mais il sera contrarié généralement par un voile de cirrus assez épais.

Ce qui change en revanche, c’est le vent qui s’oriente lentement au nord et qui faiblit en même temps, ce qui va donner l’impression qu’il fait nettement plus chaud.

► Mercredi

Petit changement de temps. Dès la fin de la nuit, des nuages arrivent sur l’ouest de la région.

Ils se généralisent à toute la région au fil des heures. Quelques averses sont possibles en fin d’après-midi.

► Et à partir de jeudi et jusqu’à dimanche

Un ciel variable pour tout le monde alternant entre un ciel encombré pouvant lâcher quelques averses et des périodes d’ensoleillement, par moment timides.

On finira la semaine autour de 5 degrés le matin, et 15 degrés l’après-midi

► QUALITE DE L'AIR

La qualité de l'air pour ce lundi devrait être moyenne sur l'ensemble des Hauts de France. Les concentrations en ozone et particules PM10 devraient être modérées.

Les bonnes conditions atmosphériques étant en effet favorables à une bonne dispersion des polluants.

Pour tout savoir sur la qualité de l'air au plus près de chez vous, rendez-vous sur le site www.atmo-hdf.fr

Texte : Thomas Leridez

