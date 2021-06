Météo France : prévisions pour ce lundi 28 juin et pour la semaine

► Lundi

On retrouve ce matin un système orageux. Ailleurs, les averses se raréfient dans un ciel devenant variable.

Dans l'après-midi, la région est coupée en 2, avec à l’ouest un temps qui s'améliore petit à petit, tandis qu’à l’est de la région, les conditions se font de nouveau instables.

On retrouve d’ailleurs quelques coups de tonnerres vers la frontière belge.

► Températures

Les minimales varient le matin entre 14 et 16 degrés :

14° à Calais et Wissant

15° à Saint Quentin et Gauchy

Pour les maximales, en ce dernier lundi de juin, il ne fera pas bien chaud :

18° à Boulogne sur mer et Le Touquet

22° à Laon et Beautor

► Mardi

La journée débutera sous un ciel assez nuageux avec quelques percées du soleil mais qui ne durent pas : assez vite, on retrouvera des averses, que l’on gardera une partie de la journée. Un coup de tonnerre en allant sur le soir n’étant pas impossible non plus.

► Mercredi

Une journée maussade, avec encore pas mal de nuages, donnant par moment des averses, le tout dans une atmosphère devenant froide pour la saison.

► Jeudi

Pas d’évolution par rapport à la veille, si ce n’est le retour des orages dans l’est.

► Vendredi et samedi

Une hausse des pressions va se faire sentir. Le temps redevient enfin sec et lumineux.

► Dimanche

Ce sera déjà le retour de la pluie avec une nouvelle perturbation

► QUALITE DE L'AIR

Les niveaux de particules devraient diminuer.

Conséquence : L’ indice de la qualité de l’air dans les HDF devrait être moyen en lien avec les concentrations en particules et en ozone.

Conseil du jour :

Ce sont les freinages et les accélérations qui produisent le plus de pollution.

Adoptez une conduite souple pour limiter votre impact sur l'air et économiser du carburant.

Texte Thomas Leridez