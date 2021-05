Météo France : prévisions pour ce lundi 3 mai et pour la semaine

Ce lundi 3 mai, nous fêtons Jacques et Philippe !

► Lundi

Une dépression évolue sur l'Irlande, indiquant un changement de temps pour les prochains jours, avec l'arrivée d'une dégradation.

Notre lundi débute sous un ciel assez nuageux au nord, voilé au sud, mais laissant passer quelques trouées.

L'après-midi, la marge de la perturbation se densifie et les nuages s'épaississent par le nord, tandis que les éclaircies subsistent de l'Oise à l'Avesnois.

Le vent de sud-ouest est modéré à assez fort avec des rafales jusque 60 kilomètres par heure sur le côtier.

► Températures

Les éclaircies nocturnes favorisent une nouvelle fois quelques gelées avec -1 à 3° dans l'intérieur, 4 à 7 au nord-ouest.

Les maximales remontent légèrement : 11 à 13 sur le côtier, 13 à 16 dans les terres.

► Mardi

La dégradation pluvieuse nous arrive par l'ouest dans la nuit avant de s'évacuer mardi en première partie de matinée, nous laissant une traîne peu active avec juste quelques averses au nord, mais le fait marquant de la nuit et de la journée sera le vent d'ouest, assez fort à fort, poussant en pointes de 80 à 90 kilomètres par heure dans l'intérieur, jusque 110 vers les caps. Minimales 5 à 8°, maximales 12 à 16.



► Mercredi

La traîne se réactive dans la fraîcheur, 3 à 12° en moyenne.

► Jeudi

C'est l'arrivée d'une nouvelle dégradation avec des maximales encore en baisse.



► Et puis vendredi, samedi et dimanche

Le calme revient sous un ciel changeant, quelques petites ondées, et des températures qui remontent sensiblement jusque dimanche, avec 12 à 21° en moyenne.

► La qualité de l'air

Elle devrait s'améliorer aujourd'hui avec l'arrivée de vents plus soutenus en journée, ce qui conduira à une baisse des niveaux de concentration en particules PM 10 et PM 2.5. Cependant, les concentrations d'ozone vont se maintenir au même niveau qu'hier et l'indice restera donc moyen sur l'ensemble des Hauts-de-France.

Retrouvez toutes les infos sur atmo-hdf.fr

Texte : Paul Renard