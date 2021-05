Météo France : prévisions pour ce mardi 11 mai et pour les prochains jours

► Mardi

Pensées toutes particulières aujourd’hui pour les jardiniers, que vous soyez amateur ou professionnel, car nous attaquons les célèbres « Saints de Glace » avec Mamert en ce jour 11 mai.

Craints pour les gelées tardives, vous les attendez avec impatience pour pouvoir planter, travailler la terre, une fois qu’ils sont terminés.

Alors, quel temps pour cette journée de mardi ?

Côté ciel, au lever du jour, sur une bonne moitié nord-ouest de la région, le ciel est voilé par des nuages d'altitude (cirrus).

En basses couches, les visibilités sont souvent réduites par des bancs de brume ou de brouillard qui se sont formés en fin de nuit en raison du vent calme et de l’humidité résiduelle.

Après dissipation des brumes, le ciel reste plutôt couvert dans l'ensemble, avec des plaques de strato-cumulus parfois assez denses.

Hélas peu de répit pour les précipitations puisque dans le flux de sud, quelques averses éparses remontent sur la moitié sud-est des Hauts de France (Oise, Aisne, sud du Nord, est de la Somme) avant la mi-journée. Vent de sud à sud-ouest faible.

Dans l’après-midi les averses gagnent la totalité des Hauts de France.

Parfois de bonne intensité, ces averses peuvent encore devenir orageuses, plus particulièrement sur le sud et l’est de la région, de l’Aisne à l’Avesnois, en passant par le cambrésis et le valenciennois.

Cette instabilité va toutefois s’estomper au fil des heures, les dernières averses quitteront la région en soirée pour nous laisser ensuite passer une nuit « au sec ». A noter que quelques rafales accompagneront les averses marquées de l’après-midi.

► Températures

Revenons-en à nos fameux Saints de Glace ! Point de gelées ce matin, le réveil se fait « en douceur » puisque Météo France annonce de 5° à 9° dans l’intérieur, et de 8° à 10° en bord de mer.

Les températures maximales sont en très légère baisse avec 15° à 17° sur le littoral, 16° à 20° ailleurs.

► Mercredi

Si vous devez vous activer dans le jardin, faites-le le matin !

Il fera en effet assez beau (même si de rares averses éparses sont possibles), tandis que dans l’après-midi le ciel va se charger de nuages par l’ouest annonçant l’arrivée de la prochaine perturbation qui commencera à arroser la région en début de nuit. Minimales de 7° à 11), maximales plus fraîches, de 13° à 17°. (point de glace pour Saint Pancrace)

► Jeudi

Entre éclaircies et averses le ciel balancera !

La perturbation nous quittera par les frontières dans le courant de la matinée, puis nous basculerons sous un ciel de traîne, à priori assez actif, les averses nombreuses pourront encore faire gronder le tonnerre.

Une nouvelle fois, ce temps agité s’apaisera en soirée.

Ce sera le dernier jour des Saints de Glace avec Servais (mais aussi le jeudi de l’Ascension) et les températures minimales afficheront des valeurs bien au-dessus de 0° avec 9° à 12°, quant aux maximales elles devraient être à peine de saison 13) à 17°.

► Vendredi

Pour celles et ceux qui profiteront de faire « le vrai pont du mois de mai » rien de fabuleux côté météo.

Beaucoup de nuages le matin qui pourront lâcher quelques gouttes, et par évolution diurne de rares averses éparses pourront se développer l’après-midi.

Quant aux températures elles se contenteront de tourner autour des valeurs de saison.

► Qualité de l’air

La qualité de l’air devrait rester moyenne dans toute la région, avec des niveaux modérés en ozone.

Les concentrations en particules devraient augmenter légèrement sur la partie ouest de la région, sans toutefois dégrader l’indice de la qualité de l’air.

ATMO Hauts-de-France nous rappelle que sur la route, une conduite souple permet de réduire notre consommation de carburant et les émissions de polluants de notre véhicule.

Texte : Anne-Sophie Roquette