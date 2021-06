Météo France : prévisions pour ce mardi 15 juin et pour les prochains jours

► Mardi

Le temps estival se poursuit. Après une nuit étoilée, on devrait retrouver des nuages un peu plus présents ce matin sur le ¼ nord-ouest du territoire. Ailleurs uniquement quelques nuages élevés, mais qui n’altèreront pas l’ensoleillement.

Dans l’après-midi, la situation se poursuit avec un ciel ensoleillé et des cumulus sans conséquence.

Le vent est faible dans l’ensemble. Sur les côtes, notez que quelques brises de mer seront présentes, et limiteront ainsi la hausse des températures sur place.

► Températures

Voyons d’abord celles du matin :

12° à Beauvais et Troussures

14° pour Arras et Anzin-Saint-Aubin

Dans l’après-midi, sans grand changement par rapport à cette après-midi :

29° à Lille et Seclin

30° à Senlis et Chamant

► Mercredi

C’est un milieu de semaine très beau et très chaud qui nous attend.

La barre des 30 degrés sera souvent franchie dans l’intérieur. 15 à 30 degrés atteint sur la journée.

Soyez bien attentifs envers les personnes les plus fragiles et les plus exposées. Et puis notez qu’en fin de journée, le ciel se charge à l’approche d’une dégradation qui nous abordera la nuit suivante, avec des averses parfois orageuses, particulièrement sur la côte.

► Jeudi

On retrouvera cette situation généralisée, avec un temps lourd et chaotique.

On surveillera les cumuls de précipitations.

► Et enfin vendredi

Il faudra encore compter avec un ciel chargé et des pluies orageuses, mais avec des températures qui auront bien baissé.

► QUALITE DE L'AIR

La qualité de l'air devrait être moyenne sur le littoral et dégradée sur le reste de la région.

La légère baisse des températures attendue en bord de mer ainsi que la présence de nuages devrait réduire la formation d'ozone.

Et avec ces fortes chaleurs, en voiture, pensez à couper votre moteur, même lors d'arrêts brefs, afin d'économiser du carburant et de limiter les émissions de polluants.

Texte : Thomas Leridez