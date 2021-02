Météo France : prévisions pour ce mardi 16 février et pour les prochains jours

► Mardi

C’est la douceur mais aussi l’humidité qui vont marquer cette semaine. On l’a vu lundi et ce sera la même chose pour aujourd’hui, à ceci près que la matinée sera plus agréable.

À l’avant d’une perturbation qui est en approche, c’est un ciel voilé qui nous attend mais assez lumineux quand même.

En revanche, au fil des heures, la dégradation finit par nous aborder d’Ouest en Est.

Les averses les plus marquées se développeront sur les côtes.

Dans l’intérieur, elles seront plus éparses.

Notez également le vent sensible toute la journée, avec des rafales autour de 40 voire 50 km/h.

► Températures

Les températures minimales de votre mardi seront comprises entre 3 à 7 degrés

3° à Laon et Pouilly-sur-serre

6° à Dunkerque et Fort Mardyck

Les maximales évolueront de 3 degrés au-dessus des normales.

Nous allons vraiment sentir la différence avec les derniers jours :

10° pour Arras et Sainte Catherine

11° à Senlis et Aumont-en-Halatte

► Mercredi

Le ciel sera assez couvert dans l’ensemble, avec quelques gouttes possibles éparses en remontant vers le littoral du nord.

Le vent sera encore de la partie, avant une nouvelle perturbation attendue en soirée.

Températures comprises entre 6 et 11 degrés.

► Jeudi

La journée sera grise et pluvieuse. Le front dont je vous parlais quitte les HDF en fin de journée et à l’arrière c’est un temps de traine qui s’installe.

► Et enfin vendredi

Le temps sera encore souvent très nuageux avec quelques gouttes possibles.

► QUALITE DE L’AIR

Ce mardi, le temps perturbé devrait assurer le maintien des concentrations en ozone et en particules à des niveaux peu élevés.

La qualité de l'air devrait donc être moyenne sur les Hauts-de-France, grâce à ces conditions météo.

En effet, le vent et la pluie installés depuis quelques jours diminuent l'accumulation des polluants dans l'atmosphère.

Texte : Thomas Leridez

