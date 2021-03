Météo France : prévisions pour ce mardi 16 mars et pour les prochains jours

► Mardi

En fin de nuit, une nouvelle dégradation est arrivée par les côtes. On la retrouvera ce mardi matin.

Elle progressera assez rapidement d’ouest en est, si bien qu’en fin de matinée, tous les Hauts-de-France seront concernés par des arrosages faibles, dans l’ensemble, mais réguliers.

En journée, les nuages continuent de prédominer. Les plus épais délivreront encore des pluies passagères, mais pour l’essentiel de manière éparse. Des précipitations que l’on retrouvera encore en soirée.

Coup d’œil sur le thermomètre. Au lever du jour, 1 à 7 degrés :

2° à Saint Quentin et Fluquières

6° à Boulogne et Equihen-Plage

Dans l’après-midi, 8 à 11 degrés :

9° à Lille et Prémesques

11° à Beauvais et Goincourt

► Mercredi

Une fois toute cette instabilité partie, c’est un temps plus apaisé et plus sec qui s’installe, même si qq résidus pluvieux peuvent se manifester de manière anecdotique en tout début de journée.

À noter également un refroidissement de la masse d’air.

Et par conséquent des températures qui repassent sous les moyennes : 4 à 9 degrés attendus sur la journée.

► Jeudi, une nouvelle onde pluvieuse circule sur les Hauts-de-France, avec des pluies faibles qui se succèdent toute la journée.

► Vendredi, le temps sera rythmé par une alternance ininterrompue de passages d’averses et d eclaircies ; le tout accompagné de rafales de vent.

Températures de 2 à 8 degrés.

► QUALITE DE L’AIR

Les concentrations en particules et en ozone augmenteront légèrement sur l'ensemble de la région et contribueront à une qualité moyenne de l'air.

Et puis pensons y : Pour vos trajets courts, préférez le vélo ou à la marche à pied. C'est bon pour la santé et la qualité de l'air.

Texte : Thomas Leridez