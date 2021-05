Météo France : prévisions pour ce mardi 18 mai et pour les prochains jours

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous ne sommes pas gâtés par la météo en ce moment ! Et cela ne s’arrange pas aujourd’hui !

► Prévisions météo pour ce mardi 18 mai

Nous sommes toujours sous un ciel de traîne depuis hier après-midi.

Ce matin, elle est moins active, mais les averses n’ont pas complétement disparues et globalement le ciel reste bien chargé de nuages.

Le vent d’ouest reste faible mais souffle en rafales sous les averses (autour de 40 km/h).

Comme bien souvent, l’après-midi, les averses se réactivent.

Les grains sont parfois de bonne intensité et une nouvelle fois en fin de journée, des averses orageuses peuvent éclater sur le sud-est de la région.

Le littoral semble moins concerné et a la chance d’avoir plus de soleil, même si quelques gouttes sont possibles.

Les rafales de vent accompagnent toujours les précipitations (de 50 à 60 km/h).

À noter que cette activité pluvio-instable va s’apaiser en soirée, mais reprendra de plus belle en fin de nuit prochaine avec le passage d’une onde bien active.

► Températures

Les températures matinales affichent de 7° à 9° dans l’intérieur, de 9° à 11° sur le bord de mer, les maximales sont comme hier comprises entre 14° et 17°.

► Mercredi

On prend les mêmes et on recommence !

Le matin nous devrions retrouver les averses parfois orageuses arrivées en fin de nuit sur l’ouest, en fin de journée le risque orageux touchera à nouveau la moitié Est de la région, et entre les deux, des éclaircies au milieu des ondées, éclaircies toujours plus généreuses sur la côte. Les températures seront quasiment semblables à celles d’aujourd’hui ou en légère baisse.

► Jeudi

Journée d’accalmie !!! Profitons de ce temps calme et sans précipitations. Le ciel peu nuageux du matin va en effet se charger à l’approche d’une perturbation qui commencera à arroser la région par les côtes en soirée.

Le vent de sud-ouest, faible à modéré le matin, se renforcera au fil des heures jusqu’au passage de la perturbation. Bonne nouvelle côté températures puisque les maximales seront en hausse et à nouveau proches des normales.

► Vendredi

Après le passage de la dégradation nous retrouverons hélas un ciel de traîne bien actif.

Les averses seront régulières et pourront localement prendre à nouveau un caractère orageux dans l’après-midi et en soirée.

Le vent restera sensible à l’avant ou sous les averses, et de nouveau les températures perdront 1 à 2 degrés.

► Qualité de l’air :

Les concentrations en ozone et en particules restent stables, grâce aux bonnes conditions de dispersion des polluants, cela maintient donc une qualité de l'air moyenne sur les Hauts-de-France.

Retrouvez toutes les informations sur la qualité de l’air et les bons gestes à adopter pour la préserver sur www.atmo-hdf.fr.

Texte : Anne-Sophie Roquette