Météo France : prévisions pour ce mardi 2 février et pour les prochains jours

► Mardi

Bien que ce lundi nous ait accordé un relatif répit, la vigilance orange est maintenue sur l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais et l'Oise, jaune pour la Somme, en raison du risque d'inondations, dues aux niveaux élevées des cours d'eau et des nappes phréatiques.

Une vigilance d'autant plus justifiée qu'une nouvelle dégradation a abordé la région en cours de nuit !

L'ambiance de la matinée est maussade, le ciel gris et les précipitations continues.

Le vent de sud-sud-ouest est faible à modéré, donnant des pointes de 45 à 55 kilomètres par heure dans l'intérieur, 55 à 65 au littoral.

La perturbation se décale vers l'est cet après-midi, laissant revenir quelques éclaircies à l'arrière, mais un régime d'averses prend rapidement le relais. Les cumuls attendus sur la période sont de l'ordre de 7 à 15 millimètres. Le vent reste bien présent, avec encore des rafales jusque dans les terres.

► Températures

Les minimales évoluent de 4° au nord à 6 plus au sud.

Les maximales, 6° au-dessus des moyennes pour la période, affichent quant à elles 11 à 14°.

► Mercredi

Sitôt les ondées de la nuit disparues, une nouvelle onde vient les remplacer. La journée de mercredi s'avère donc une fois de plus bien humide, sous un ciel couvert et des précipitations continues, amenant un nouveau cumul de 10 millimètres en moyenne.

Le vent est faible à modéré, avec des rafales de 40 à 70 kilomètres par heure.

Minimales 7 à 9°, maximales 10 à 13.

► Jeudi et vendredi

Tout cela nous laisse jeudi un ciel encombré avec des averses au nord et des températures en légère baisse et puis vendredi le ciel encombré donne encore quelques gouttes sur la Picardie.

► Qualité de l'air

Les concentrations en particules diminuent mais la qualité de l'air restera moyenne sur l'ensemble de la région en raison de la contribution de l'ozone à l'indice.

Même par temps frais ou pluvieux, pensez à ouvrir vos fenêtres pour renouveler l'air de votre intérieur : 2 fois 10 minutes suffisent pour mieux respirer chez vous !

Texte : Paul Renard