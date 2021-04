Météo France : prévisions pour ce mardi 20 avril et pour les prochains jours

► Mardi

Sous des pressions légèrement revues à la baisse, on note pas mal de grisaille pour démarrer ce mardi 20 avril, avec des brumes côtières en première partie de nuit et des brouillards un peu partout dans la région au petit matin.

Tout cela se dissipe ce matin, mais le ciel reste toutefois bien encombré sur la plus grande partie du territoire et seul le sud bénéficie de quelques éclaircies.

L'évolution est néanmoins favorable cet après-midi où le temps se fait agréable partout malgré des nuages encore bien présents au nord-ouest. Signalons quand même un léger risque de faibles averses à partir de la mi-journée sur le sud et l'est. Le vent de nord est quant à lui faible durant toute la journée.

► Températures

Les minimales restent encore assez fraîches dans l'intérieur, de 2 à 5°, 5 ou 6 en bordure maritime.

Les maximales sont, elles de saison : 15 à 17 dans les terres, 10 ou 11 à la côte.

► Mercredi, jeudi et vendredi

Encore pas mal de grisaille au petit matin : stratus et brouillards localement denses sont fréquents surtout au nord, mais là encore une belle amélioration se dessine ensuite malgré un nouveau petit risque d'averses sur l'est.

Le vent de nord est faible en matinée mais devient sensible l'après-midi, les minimales évoluent de 1 à 6°, les maximales restent stationnaires.

Ce scénario se répète ensuite jeudi et vendredi : grisaille en matinée et temps lumineux en journée mais les températures repartent à la baisse, 3 à 13° en moyenne.

► Qualité de l'air

Aujourd'hui, l'indice de la qualité de l'air sera mauvais sur la majeure partie des Hauts-de-France et dégradée au sud-ouest ainsi qu'à l'extrême nord-est en lien avec de mauvaises conditions de dispersion des polluants amenant une hausse sensible des concentrations en particules PM 10 et PM 2.5.

Toutes les infos sur atmo-hdf.fr

Texte : Paul Renard