Météo France : prévisions pour ce mardi 22 juin et pour les prochains jours

► Mardi 22 juin

Le ciel restera chargé et les averses se déclencheront sur toute la région.

Elles pourront à nouveau prendre un caractère orageux au fil des heures dans l’Aisne.

Le temps devrait s’améliorer en 2ème partie d’après-midi par le sud-ouest mais le ciel restera fort encombré.

On retrouvera encore du vent en pointes jusque 60 km/h.

► Températures

Températures en début de journée, de 12 à 14 degrés.

12° à Saint Omer et Arques

13° pour Amiens et Ailly-sur-Somme

Les maximales, elles, seront fraîches pour la saison

16° pour Arras et Liévin

17° à Laon et Sissonne

► Mercredi

La journée sera plutôt maussade dans l’ensemble, avec un ciel couvert le matin, des éclaircies qui se développent en journée sur le littoral et progressent dans l’intérieur. Il n’est pas impossible non plus que l’on ait quelques gouttes au niveau de la frontière belge.

Températures de 11 à 19 degrés.

► Jeudi

Un peu de répit avec des éclaircies qui se mettent en place en cours de journée, après disparition de la grisaille du matin.

►Vendredi

Retour de la pluie une large partie de la journée.

On se consolera avec les températures maximales qui repartent un peu à la hausse : en moyenne autour de 22 degrés.

► QUALITE DE L' AIR

Les conditions de dispersion resteront favorables pour la qualité de l'air, elle devrait donc être moyenne sur l’ensemble des Hauts-de-France.

La météo joue un rôle dans la dispersion des polluants, notamment avec la pluie et le vent qui permettent de lessiver l'atmosphère.

Texte : Thomas Leridez