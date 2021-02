Météo France : prévisions pour ce mardi 23 février et pour les prochains jours

► Mardi

Une goutte froide sur l'Espagne s'évacue vers le Sahara et les pressions repartent à la hausse sur la France, nous protégeant d'une dépression au sud du Groenland.

Ce matin, le ciel est assez nuageux, mais les éclaircies se font de plus en plus larges au fil des heures.

Le vent de sud est généralement faible, avec toutefois quelques pointes côtières.

Cet après-midi le soleil reprend la main, tout juste concurrencé dans les terres par quelques cumulus tout à fait inoffensifs.

Notez le vent qui se fait sensible, 20 kilomètres par heure dans l'intérieur, 40 sur la façade ouest.

► Températures

Au petit matin, on relève 8° à Calais, 9 sur Amiens ou Lille, voire jusque 11 du côté de Senlis.

La douceur printanière est également au rendez-vous l'après-midi, avec des maximales de 14 ou 15° à la côte, 16 ou 17 dans l'intérieur.

► Mercredi

Les éventuelles grisailles du matin laissent place à une journée ensoleillée.

Avec un vent de sud-ouest donnant quelques rafales sur les caps et des températures très clémentes : minimales 7 à 11°, maximales 15 à 18.



► Jeudi

La grisaille matinale nous laisse ensuite un ciel un peu plus nuageux en marge d'une dégradation qui pourra donner quelques gouttes en soirée.

Le vent est faible à modéré, les températures, en baisse, évoluent de 6 à 8° au matin, 12 à 16 l'après-midi.

► Et puis vendredi

Il s'annonce anticyclonique sous un grand soleil, mais des températures en baisse : 4 à 11° en moyenne.

► Qualité de l'air

Aujourd'hui, l'ensemble du territoire retrouve une qualité de l'air moyenne grâce à de meilleures conditions de dispersion des polluants.

Le chauffage domestique émet des particules polluantes : faire entretenir votre chaudière et votre conduit de cheminée permet de limiter la pollution et de consommer moins d'énergie.

Texte : Paul Renard