Météo France : prévisions pour ce mardi 23 mars et pour les prochains jours

► Mardi

Le contexte général évolue peu.

On se réveillera avec de légers bancs de brumes et de brouillards. Pour autant, la masse d’air tend à s’assécher progressivement.

En matinée, le ciel restera encombré. Mais le soleil n’a pas dit son dernier mot.

Dans l’après-midi, les éclaircies arriveront à s’imposer au fil des heures, et chacun profitera d’un temps ensoleillé dans l‘après-midi, même si quelques nuages seront toujours d’actualité.

► Températures

Les températures en matinée seront comprises entre 0 et 6°

Température de 0°pour Abbeville et Cambron, 4° à Valenciennes et Marly.

Dans l’après-midi, les maximales sont en hausse et comprises entre 10 et 14 degrés.

10° à Boulogne et Outreau 14° à Beauvais et Goincourt

► Mercredi

Changement d'anticyclone : celui de ce début de semaine nous lâchera, mais il sera remplacé par l’anticyclone des Acores.

Nous profiterons encore d’un temps agréable, avant le passage d’une perturbation atténuée dans les Hauts-de-France qui devrait nous concerner en soirée.

Les températures continuent d’augmenter, 7 à 14 degrés en moyenne.

► Jeudi,

La dégradation de la nuit s’évacue par l’est en matinée. À l’arrière, nous serons en traine avec quelques averses qui circulent dans l’Aisne dans l’après-midi.

► Enfin vendredi

Un nouveau front instable concerne les Hauts-de-France.

Le temps se fait gris et pluvieux, avec même un régime d’averses marquées en fin de journée.

Températures de 7 à 14 degrés.

► QUALITE AIR

Ce mardi, les concentrations en particules devraient augmenter, et les particules très fines que l’on appelle PM2.5 devraient induire un indice dégradé au nord de la région entre Lille et Valenciennes. L'indice devrait rester moyen ailleurs.

Texte : Thomas Leridez