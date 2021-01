Météo France : prévisions pour ce mardi 26 janvier et pour les prochains jours

► Mardi

Une dorsale d'altitude accompagnée d'air doux continue de se rapprocher de nos terres par l'ouest et en surface, nous conservons un contexte anticyclonique. Ce matin, notre ciel se voile par l'ouest à l'avant d'une dégradation prévue en cours de nuit prochaine. On retrouve donc un temps sec et ensoleillé à l'est, mais les nuages s'imposent de plus en plus à l'ouest. Le vent de sud-ouest est faible.

Ce vent se renforce au fil des heures dans l'après-midi avec des rafales de 50 à 70 kilomètres par heure dans la nuit. La nébulosité se fait de plus en plus présente et quelques gouttes sont possibles sur l'extrême nord de la région, puis la perturbation aborde la région en début de nuit, favorisant un épisode faiblement neigeux qui peut blanchir très provisoirement les sols par endroits.

► Températures

Avec -2 à 1°, les gelées matinales sont nombreuses dans les terres. Au littoral, on relève 3 ou 4°.

Les maximales sont en hausse et évoluent de 4 à 8°.

► Pour les prochains jours

Mercredi, la dégradation s'évacue par l'est, laissant un ciel nuageux à très nuageux, le vent est faible à modéré, les minimales affichent 1 à 3°, les maximales 7 à 9.

Une nouvelle onde aborde nos territoires dans la nuit, annonçant un jeudi maussade et pluvieux, mais sous des températures encore en hausse : 2 à 5° au matin, 9 à 12 l'après-midi.

Puis tout cela nous laisse vendredi un ciel de traîne avec la circulation d'averses sous un vent d'ouest modéré, minimales 6 à 8°, maximales 10 à 12.

► Qualité de l'air

Ce mardi, les concentrations de polluants devraient se maintenir à des niveaux modérés et la qualité de l'air sera donc moyenne demain sur la région.

L'indice de la qualité de l'air est calculé avec les mesures de 5 polluants principaux : le dioxyde de soufre, l'ozone, le dioxyde d'azote, les particules PM10, et depuis janvier, les particules PM2,5.

Texte : Paul Renard