Météo France : prévisions pour ce mardi 27 avril et pour les prochains jours

► Mardi

L’anticyclone qui nous protège jusque maintenant, commence à perdre de son influence à mesure qu’une petite dépression se creuse sur les îles britanniques. Ça ne se sentira pas encore ce mardi, puisqu’on bénéficiera encore d’un temps sec et ensoleillé dès le matin.

Une situation qui se confirme au fil des heures. Quelques cirrus se frayeront un passage encore par moment, mais sans incidence.

En revanche, le vent faiblit nettement, plus de rafales. Du coup la sensation de fraîcheur sera moins marquée.

► Températures

Les températures du lever du jour sont toujours bien basses :

1 seul degré encore pour Beauvais et Bonlier

2 pour Arras et Tilloy-lès-Mofflaines.

Dans l’après-midi, en revanche, le bel ensoleillement fait grimper les températures :

17° à Lille et Wasquehal

18° à Compiègne et Tracy-le-Val

► Mercredi

Ça monte et ça montera encore plus mercredi, jusque 19 degrés en moyenne. Mais dans le même temps, la masse d’air commence à se faire instable.

Conséquence : après une matinée plutôt sèche et sereine, la présence nuageuse s’amplifie et un risque d’averses se développe près de la Manche dans un 1er temps, puis sur l’ensemble des Hauts-de-France dans l’après-midi et en nuit suivante.

► Jeudi

Un temps instable se met en place avec une alternance de passages nuageux porteurs d’averses et de timides éclaircies.

On retrouve du vent en rafales.



► Et enfin vendredi, les conditions restent nuageuses mais le temps devrait se faire sec.

Les températures repartiront à la baisse, avec un 13 degrés indigne pour la saison.

► QUALITE DE L’AIR

Les conditions de dispersion vont se dégrader et les concentrations en particules très fines PM2.5 et en ozone augmenteront sur la région.

La qualité de l’air sera donc dégradée sur les cinq départements.

En voiture, pensez à couper votre moteur, même lors d'arrêts brefs, afin d'économiser du carburant et de limiter les émissions de polluants.

Texte : Thomas Leridez