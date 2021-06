Météo France : prévisions pour ce mardi 29 juin et pour les prochains jours

Bonne fête Pierre et Paul !

► Mardi.

L’activité orageuse s’est estompée pendant la nuit.

Au petit jour, on se réveille avec des brouillards qui pourraient être localement denses.

La visibilité s’améliore ensuite en matinée ; des averses devenant plus fréquentes et intenses se mettent en place en cours de matinée.

Petit à petit, le temps redevient orageux par le sud en 2ème partie d’après-midi.

Les foyers orageux devraient être peu mobiles avec de forts cumuls ponctuellement.

Il pourrait tomber en quelques heures les 2/3 de ce qu’il tombe habituellement en juin. Soyez prudents surtout en Nord Pas-de-Calais et dans l’Aisne.

► Températures

Pour les minimales, de 11 à 15 degrés :

11° à Beauvais et Lorteil

14° à Valenciennes et Trith-Saint-Léger

Pour les maximales, de 18 à 21 degrés :

18° à Compiègne et Lassigny

20° pour Arras et Pommier

► Mercredi

Le ciel sera encore chargé, avec quelques pluies le matin, mais qui devraient s’estomper au fil des heures, quelques trouées devraient apparaitre dans l’après-midi.

Les températures resteront fraiches pour la saison.

► Jeudi

C'est un temps plutôt calme qui est attendu, partagé entre nuages et éclaircies.

► Et puis vendredi

Une journée calme et variable aussi, mais avec une hausse des températures : Jusque 22 degrés en moyenne

► QUALITE DE L'AIR

La qualité de l’air devrait être moyenne sur l’ensemble de la région, en lien avec le temps pluvieux qui facilite la déposition des particules en suspension dans l’air vers le sol.

Prévisions signées Atmo Hauts-de-France.

Atmo qui surveille chaque jour l'air que nous respirons grâce à plus de 45 stations de mesures fixes réparties dans tous les Hauts-de-France.

Texte : Thomas Leridez