Météo France : prévisions pour ce mardi 30 mars et pour les prochains jours

La semaine a bien démarré coté météo avec une journée très ensoleillée hier.



► Mardi

On remet ça ! Les champs de pression restent hauts et la situation n’évolue pas.

Après une nuit étoilée, le soleil se lève dans un ciel dépourvu de nuage. Il brillera dès le matin sans partage.

Ce sera la même ambiance pour l’après-midi. Le soleil continuera de briller sans concurrence, avec un petit vent qui bascule au sud-est, et qui fait grimper un peu plus les températures. On va flirter avec des records pour un mois de mars.

Pas tant pour les minimales puisqu’on attend :

3° à Senlis et Saint-Nicolas d’Acy

8° à Dunkerque et malo-les-Bains

Mais dans l’après-midi, les températures sont remarquables pour la saison :

22° à Lille et Bouvines

23° à Compiègne et Rethondes

► Mercredi

On reste toujours au chaud sous l’anticyclone qui nous protège en ce moment.

Ce sera une nouvelle journée placée sous le signe du soleil, et de la chaleur. Là encore records possibles en vue….

24 degrés attendus au meilleur de ce mercredi dans l’Oise et le sud de l’Aisne, 22 à 23 degrés ailleurs, et un peu plus frais sur la côte avec quelques brises qui pourraient s’installer dans l’après-midi.

► Jeudi

Encore une journée de grand beau temps, bien chaude aussi, mais sans doute la dernière de la semaine, car le flux s’oriente petit à petit au nord-est.

► Vendredi

Une masse d’air plus humide nous aborde. Conséquence : le soleil, toujours présent, sera contrarié cette fois par des nuages bas.

Et les températures seront en baisse : Entre jeudi et vendredi, on perdra 10 degrés pour les maximales.

► QUALITE AIR

Les conditions de dispersion des polluants seront moins favorables et devraient entraîner une qualité de l'air moyenne à dégradée sur l’ensemble des Hauts-de-France.

Et puis avec le temps qu’ il fait en ce moment, pensez vélo ou marche à pied. C’est bon pour la santé et pour la planète.

Texte : Thomas Leridez