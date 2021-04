Météo France : prévisions pour ce mardi 5 avril

► Mardi

La nuit dernière, quelques ondées éparses ont pu donner du grésil, de la pluie et neige mêlées, voire de la neige seule sur l'est. On conserve ces rares averses ce matin, parfois sous forme de pluie et neige mêlées, voire quelques flocons seuls aux heures les plus froides. Le vent de nord-ouest est faible à modéré avec quelques rafales côtières.

Il se renforce un peu cet après-midi et les pointes peuvent alors atteindre 60 kilomètres par heure dans les terres, 70 sur le côtier. Les averses se cantonnent quant à elles à l'est et au sud des Hauts-de-France, avant de se réactiver un peu en soirée et début de nuit sous forme de giboulées.

Les minimales évoluent de -3° à 0 du sud au nord dans les terres, 3 ou 4 au littoral.

Les maximales, bien fraîches elles aussi, s'échelonnent de 6 à 8.

► Prévisions à 3 jours

Mercredi voit le retour de conditions anticycloniques, le temps est calme et sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, sous un vent modéré accompagné de rafales de 40 à 50 kilomètres par heure. Minimales -3 à 2° dans les terres, 2 à 4 à la côte, maximales 7 à 9. Jeudi, pas de grand changement, hormis le vent qui bascule au sud-ouest. Les minimales affichent -3 à 4°, les maximales, en hausse, 10 à 12. Et puis vendredi voit l'arrivée d'une dégradation en matinée, suivie d'un ciel de traîne l'après-midi, minimales 1 à 6, maximales 11 à 14.

► Qualité de l'air

Aujourd'hui les concentrations en particules PM 10 et PM 2.5 devraient diminuer grâce aux conditions météorologiques perturbées associant pluie et vent, mais les niveaux d'ozone restent modérés et l'indice de qualité de l'air reste donc moyen sur la région.

Conseil Atmo du jour : malgré le temps frais de ces prochains jours, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'aérer votre intérieur au minimum 2 fois 10 minutes par jour.

