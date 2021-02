Météo France : prévisions pour ce mardi 9 février et pour les prochains jours

Nouvelle vigilance orange au grand froid cette fois pour le nord et le Pas-de-Calais. Maintien d’une autre vigilance orange, aux crues pour la Somme et l’Oise. Le bassin de la Somme est en effet toujours sous surveillance.

► Mardi

La neige a fini par se calmer. On en retrouvera encore ce matin au sud d’une ligne Valenciennes/Amiens, mais là encore très vite la situation se calme et le temps se fait sec, avec une couverture hétérogène entre le nord et le sud des Hauts-de-France.

En journée, on garde le même type de configuration.

Le vent se renforce un peu sur le littoral, et puis notez qu’en nuit de mardi à mercredi, une nouvelle perturbation neigeuse va concerner l’Oise et le sud de l’Aisne.

► Températures

Côté thermomètre, le froid s’intensifie.

Au petit matin, sous abris, on attend de -7 à -4 degrés, soit -15 à -11 en ressenti.

Dans l’après-midi, - 4 à 0 degrés, soit - 10 à - 5 degrés en ressenti. Couvrez-vous bien !

► Mercredi

Encore quelques chutes neigeuses au petit matin sur le sud picard et en journée vers la mer du Nord.

Ailleurs, une belle journée ensoleillée s’installe grâce à la remontée des pressions.

Températures de - 6 à - 1 degrés.

► Jeudi

Journée lumineuse en perspective, mais surtout très froide.

Ce sera d’ailleurs le jour le plus froid de la semaine, avec -8 degrés le matin.

► Et enfin, vendredi

Même type de journée que la veille.

Avec ces conditions, si vous apercevez une personne en difficulté dans la rue, n’hésitez pas à contacter le 115.

► QUALITE DE L’AIR

La qualité de l'air devrait être dégradée sur une grande partie des Hauts-de-France, due aux concentrations assez élevées de particules fines dans l'air. Les conditions atmosphériques stables favorisent en effet leur accumulation. En revanche, elle devrait être moyenne sur le nord de la région.

Retrouvez toute l'info sur la qualité de l'air au plus proche de chez vous sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Thomas Leridez

EN REPLAY pendant un mois

Les filles du bus.

Angélique et Emilie aident des habitants dans leurs démarches administratives quotidiennes et représentent ainsi les instances publiques devenues absentes. Elles sillonnent une trentaine de villages à bord d’un camping-car aménagé en bureau mobile. Bien plus qu'une aide, elles créent du lien et permettent de lutter contre l’isolement.

► Voir ou revoir le documentaire