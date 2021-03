Météo France : prévisions pour ce mardi 9 mars et pour les prochains jours

► Mardi

Au lever du jour, le ciel sera encore couvert sur le nord avec encore quelques gouttes de pluie. Puis les éclaircies reviennent par les côtes.

Une amélioration qui gagne un très grand ouest des Hauts-de-France dès la mi-journée et dans l’après-midi. Le ciel couvert ne concernera plus qu’une zone alliant Thiérache et Valenciennois. Le vent lui est faible.

► Températures

Les températures le matin seront comprises entre -1 et 5 degrés

-1 à Beauvais et Glatigny

3 à Saint Omer et Morbecque

Pour les maximales, 8 à 12 degrés

10 à Lille et Linselles

11 pour Amiens et Bosquel

► Mercredi

Les températures ne bougeront pas beaucoup mercredi. Mais la situation sera encore marquée par un ciel couvert qui arrive dès le début de matinée.

Des averses souvent faibles mais durables arrivent également par le nord avant de se généraliser au fil de la journée.

Le vent sera aussi modéré, voire assez fort de Boulogne à Dunkerque avec des rafales autour de 60 km/h.

► Jeudi

Un vent encore plus présent jeudi avec des pointes jusque 90 km/h dans les terres, et 100 en bord de mer.

Le temps sera donc agité avec de la pluie toute la journée.

► Vendredi

Nous serons à l’arrière de cette instabilité avec un temps de traine et des averses par intermittence et l’on retrouvera encore des bourrasques de vent jusque 70 km/h partout.

► QUALITE DE L’AIR

Les concentrations en particules PM2.5 seront en baisse du bassin minier au littoral et dans le Sud Est de la région : la qualité de l'air sera moyenne sur les côtes et dégradée sur ces secteurs.

La qualité de l’air restera mauvaise sur une grande partie de la région malgré une légère amélioration des conditions météo propices à la dispersion des particules fines.

Texte : Thomas Leridez