Météo France : prévisions pour ce mercredi 10 février et pour les prochains jours

Tout d'abord un petit rappel de la vigilance orange grand froid qui concerne le nord et le Pas-de-Calais depuis hier.

S’y ajoutent depuis hier après-midi la Somme et l’Aisne.

Soyez donc vigilants envers vous et les autres. Et toujours cette vigilance orange crues valable dans la Somme.

► Mercredi

Une faible perturbation neigeuse va concerner la Picardie apportant quelques traces dans la Somme et un léger dépôt dans l’Oise et l’Aisne.

Au lever du jour, cette perturbation s’évacue par le sud de la région. À l’arrière un ciel de plus en plus agréable en remontant vers le nord.

Au fil des heures, les nuages là où il y en avait le matin régressent pour laisser le soleil s’imposer partout, et c’est une belle après-midi ensoleillée qui sera la nôtre.

► Températures

Le vent le matin comme l’après-midi sera bien présent en rafales accentuant la sensation de froid : -7 à -4 degrés sous abris demain matin, soit jusqu’à -17 en ressenti.

Même situation pour les maximales : -2 à 1 degrés sous abris, et jusqu’à -8 en ressenti.

► Jeudi, même ambiance polaire, avec quasiment le même thermomètre, mais la journée sera encore plus belle avec du grand beau temps partout et pour tout le monde, après dissipation des brouillards givrants du matin.

► Vendredi et samedi

Le temps froid se maintient, mais les éclaircies devraient toujours dominer le ciel.

Avec ces conditions, si vous apercevez une personne en difficulté dans la rue, n’hésitez pas à contacter le 115.

► QUALITE DE L’AIR

Ce mercredi, une baisse des concentrations en particules fines PM2.5 devrait être observée sous l'effet du renforcement du vent et entraînera une meilleure dispersion des polluants. La qualité de l'air devrait donc être de moyenne à dégradée sur les Hauts-de-France. Plus représentatives de la qualité de l'air, les particules PM2,5 sont incluses depuis janvier dans le calcul de l'indice. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.atmo-hdf.fr

► À voir ce soir à 23H15 sur France 3 Hauts-de-France

La santé mentale, l'autre crise.

► En replay

Depuis bientôt un an, un virus menace nos corps mais le confinement, l’isolement, les restrictions de liberté, les cours à distance ont mis notre santé mentale à rude épreuve.

Avec 3 enquêtes :

La détresse des étudiants, les témoignages bouleversants d’étudiants lillois qui racontent avec dignité leur quotidien entre solitude et isolement.

La psychiatrie dans tous ses états, un état des lieux en Picardie, les urgences psychiatriques, la psychiatrie en milieu carcéral et à domicile.

La mémoire des fous, dans les pas d’une photographe à la recherche de la mémoire enfouie d’un ancien asile psychiatrique et d’un musée qui a sauvé de l’oubli l’histoire de ces personnes enfermées.