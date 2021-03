Météo France : prévisions pour ce mercredi 10 mars et pour les prochains jours

► Mercredi

On se réveille dans une ambiance assez sombre ce matin. En fin de matinée, les premières pluies touchent le tiers nord du Pas-de-Calais.

Elles seront assez marquées.

Dans l’après-midi, ces pluies, en rentrant dans les terres au fil des heures, devraient faiblir en intensité. On surveillera aussi le vent avec de bonnes rafales attendues : jusque 60 km/h dans l’intérieur, et 80 à la côte.

► Températures

Les températures le matin seront comprises entre -1 et 6 degrés.

1° à Saint Quentin et Vermand

5° à Calais et Les Attaques

Pour les maximales, de 9 à 11 degrés.

10° pour Amiens et Molliens-au-Bois

11° à Dunkerque et Téteghem-Coudekerque-Village

► Jeudi

Le secteur chaud de la perturbation, responsable de l’instabilité de ce mercredi restera sur les Hauts-de-France dans la nuit de mercredi à jeudi avec des averses fréquentes.

Il sera remplacé par le front froid dès jeudi, avec un temps encore très agité.

Le vent se renforce encore davantage avec des bourrasques tempétueuses jusque 90 km/h en Picardie, 100 sur la métropole lilloise et même 110 du boulonnais au dunkerquois, le tout dans une ambiance qui reste maussade, bien arrosée et parfois orageuses sur le littoral de la Manche.

► Vendredi et samedi.

Sans grand changement, nous serons derrière ce passage perturbé, avec un temps encore bien instable.

Au menu : des averses nombreuses et de fortes rafales de vent qui persistent.

Les températures, elles, seront proches des moyennes habituelles.

► QUALITE DE L’AIR

Fin de l’épisode de pollution.

La qualité de l'air devrait s'améliorer et devenir moyenne sur les Hauts-de-France grâce à l'arrivée d'une perturbation pluvieuse à la mi-journée.

La pluie et le vent vont effet faire place nette.

Rendez-vous dès maintenant sur le site www.atmo-hdf.fr pour en savoir plus sur la qualité de l'air près de chez vous.

Texte : Thomas Leridez