Météo France : prévisions pour ce mercredi 12 mai et pour les prochains jours

► Mercredi

Avant de parler de la couleur du ciel, toujours pour nos jardiniers, même si aujourd’hui nous fêtons Pancrace, le deuxième Saint de glace, vous l’aurez remarqué il n’y aura pas de gelées en 2021 !

Ce matin vous allez pouvoir vous adonner au plaisir du travail de la terre, puisque Météo France nous annonce une belle matinée, bien ensoleillée.

En revanche, avant la mi-journée, quelques averses arrivent par l’est.

Dans l’après-midi, ces averses touchent toute la façade orientale de la région, tandis que sur l’ouest ce sont des nuages, en marge de la prochaine perturbation, qui viennent altérer les éclaircies.

► Températures

Côté thermomètre, comptez sur une fourchette allant de 5° à 8° dans l’intérieur et sur 9° et 10° en bord de mer pour les minimales.

Les maximales baissent d’un cran et se situent entre 15° et 18°.

► Jeudi

Faites la grasse matinée !! Une perturbation remonte sur nos départements le ciel est couvert et délivre des pluies généralement faibles le matin, puis dans l’après-midi nous allons passer sous un ciel de traîne avec des averses (plus rares sur la bande littorale et l’est de la région) Minimales de 7° à 11°, maximales de 14° à 18°.

► Vendredi

Certes il y aura des nuages, mais les éclaircies semblent bien présentes, même si un risque d’averses persiste.

Températures mini de 5° à 10°, maxi de 14° à 17°, cela reste un peu frais pour la période !

► Samedi

La journée débutera sous les précipitations associées à une perturbation, mais le ciel redeviendra variable avec un régime d’averses dans le courant de l’après-midi, averses qui à l’heure qu’il est, semblent épargner le littoral (indice de confiance de 3 sur 5).

► Qualité de l’air

La qualité de l'air restera moyenne sur la région, avec des concentrations modérées en ozone. Les concentrations de particules dans l'air devraient rester faibles sur les Hauts-de-France.

Petit conseil d’ATMO Hauts-de-France : Pour vos trajets courts, pensez au vélo ou à la marche à pied. C'est bon pour la santé et pour la qualité de l'air.

Texte : Anne-Sophie Roquette