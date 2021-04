Météo France : prévisions pour ce mercredi 14 avril et pour les prochains jours

► Mercredi

On retrouvera encore des brumes qui peuvent de nouveau affecter vos visibilités, mais elles devraient se dissiper plus vite qu’aujourd’hui.

Place ensuite à un ciel clair.

Le beau temps perdurera toute la journée. Sous un nuage un peu plus épais, il n’est pas impossible que quelques averses négligeables circulent, mais ce ne sera pas le fait marquant. On notera aussi que le vent se lève en bord de Manche, avec des pointes possibles par moment.

Comme ces jours derniers, les gelées sont généralisées dans l’intérieur au petit matin. Les valeurs seront toutefois en très légère hausse :

-1° pour Abbeville et Mareuil-Caubert

2° à Calais et Fréthun

Les maximales, elles, seront stationnaires ou sans grand changement :

9° pour Arras et Haute-Avesnes

11° à Beauvais et Warluis

► Jeudi

Nos conditions anticycloniques sèches se poursuivent. Ce sera encore une journée de beau temps. Mais l’ambiance restera toujours fraîche.

En cause, notre flux de nord est bien établi.

Températures de 0 à 10 degrés

► Vendredi

Toujours du beau temps sec mais un peu plus doux cette fois. Au fil des heures, des cumulus peuvent bourgeonner, cachant un peu plus le soleil.

► Et puis samedi

On retrouve à peu près le même type de journée. Sans doute davantage de nuages attendus sur une partie du territoire picard.

Et des températures qui remontent pour les maximales. En moyenne, autour de 13 degrés.

Texte : Thomas Leridez