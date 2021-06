Météo France : prévisions pour ce mercredi 16 juin et pour les prochains jours

Les températures maximales seront au plus haut de la semaine. Bonne fête Jean-François, Régis !

► Mercredi

Le ciel des Hauts-de-France est resté voilé une large partie de la journée hier. Aujourd'hui, la situation est plus nette.

On profite encore d’une journée chaude et ensoleillée.

Le soleil se lèvera ce mercredi dans un ciel redevenu clair. Il ne rencontrera aucune concurrence en matinée.

Pas plus d’ailleurs que dans l’après-midi. Peut-être quelques cumulus dans les Flandres et l’avesnois, mais tout cela restera anecdotique.

En avançant vers la soirée, on verra poindre par le sud-ouest les premiers débordements de grisaille, matérialisant l’arrivée d’une dégradation orageuse.

Les températures le matin partiront déjà avec des valeurs élevées :

16° à Compiègne et Bienville

17° à Lille et Toufflers

Dans l’après-midi, les maximales seront au plus haut de la semaine :

31° pour Arras et Dainville

32° à Beauvais et Bonlier

► Jeudi

La nuit de mercredi à jeudi sera chaotique.

Une instabilité qui se poursuivra la journée de jeudi.

Les orages devraient être généralisés, avec de la grêle possible et de bonnes rafales de vent jusque 80 km/h.

L'ambiance sera lourde avec encore une moyenne de 30 degrés.

► Vendredi

L’activité orageuse ne faiblit guère. On sera attentif aux cumuls de précipitations, ainsi qu’aux fortes rafales de vent sous les averses.

Les températures auront bien baissé : pas plus de 24 degrés.

► Samedi

Un temps plus calme, plus sec et avec de plus larges éclaircies.

► QUALITE DE L'AIR

La qualité de l'air sera dégradée à mauvaise sur les Hauts-de-France.

Les températures élevées et le ciel dégagé vont favoriser l'augmentation des niveaux d'ozone.

Ces conditions météo également moins dispersives se traduisent par une hausse des concentrations en particules fines.

En intérieur aussi la qualité de l'air est importante, et certains produits ménagers peuvent être néfastes pour votre santé.

Pour mieux respirer chez vous, préférez des produits d'entretien d'origine naturelle et pensez à aérer.

Texte : Thomas Leridez